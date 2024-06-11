蘋果6大AI功能幫你寫文章、畫圖、剪影片 串接ChatGPT

「Image Playground」操作簡單，讓使用者在幾秒內創作出有趣的圖像。(圖／蘋果提供)

今年蘋果WWDC開發者大會的重頭戲，毫無疑問是壓軸登場的「App le Intelligence」，光是六大作業系統更新功能就讓人目不暇給，再加入蘋果AI技術之後，會帶來多大的使用體驗進化，令所有蘋果裝置使用者相當期待。

Apple Intelligence與iOS 18、iPadOS 18和macOS Sequoia將深度整合，充分利用Apple晶片的強大實力，快速理解並建立語言和圖片、在各種App中採取動作，最大優勢是透過隨身裝置的使用行為建立對個人使用情境的認知能力，並可以根據個人情境來簡化及加速日常任務處理，最重要的事所有功能都可以在設備端運作，提供最高標準的隱私防護。

而以下幾個Apple Intelligence可以做到的強大功能都非常實用，相信推出後肯定能讓使用者日常生活更加流暢，生產力也自然提升。

3大AI書寫功能讓人人都是寫作大師

「Writing Tools」功能讓使用者幾乎可以在任何地方進行改寫、校對與文本摘要，包括「郵件」、「備忘錄」、Pages及第三方App，藉由「Rewrite」改寫功能，Apple Intelligence可以協助提供適合不同場合、對象、需求的文字風格，讓使用者挑選使用。「Proofread」校對功能可以檢查文法、詞彙選擇和句子結構，並提供修改建議和說明，使用者能校閱或快速接受這些建議。藉由「Summarize」摘要功能，使用者可選取文字，將內容概括成容易理解的段落、重點條列、表格或清單。

而對語言的理解、摘要的能力，運用在「郵件」、「通知」上，也讓接收訊息、撰寫回覆變得更簡單了。收件匣置頂的新區塊，會顯示最具時效性的電子郵件，長篇的郵件會幫你摘要，也可以直接提供建議的回信內容，並能辨識電子郵件中的提問，確定所有問題都有相應的答覆，另外也可以辨識最重要的內容，優先堆疊在通知的最上層，螢幕鎖定時也能看。

終於可以通話錄音

使用者現在可以在「備忘錄」和「電話」App中錄製、轉錄及摘要音訊內容。參與者會在有一方啟動錄音時自動收到通知，通話結束後，Apple Intelligence還會產出摘要，幫助使用者回顧重點資訊，這功能絕對是記者福音啊！

「Image Playground」與「Genmoji」讓使用者發揮創意創作圖片

透過這兩個功能讓使用者在訊息App中可以與朋友有更多有趣的互動，有Emoji、Memoji還不夠，蘋果再推出「Genmoji」，只要簡單地輸入描述，就能產生專屬的Genmoji，再也不會有找不到適合表情符號傳達心情的問題。而「Image Playground」可在幾秒鐘內創作出有趣的圖像，並從動畫、插圖或素描等三種風格中進行挑選。

另外，在「備忘錄」中使用Apple Pencil調色板工具中的全新「Image Wand」功能也能啟動「Image Playground」，快速將潦草的素描或筆記內容變成精緻完整的圖像，使用者甚至可以選擇空白背景，並利用周遭環境來創造圖像。

更聰明的照片搜尋與編輯功能

透過Apple Intelligence，使用者可以自然的語言搜尋特定照片，例如輸入「Maya穿著紮染襯衫滑板」或「臉上貼著貼紙的Katie」。影片內容也可以搜尋，找到特定時刻、跳轉到相關片段。「Clean Up」功能則可以辨別並移除照片背景中不相干的物體。

有別於目前系統直接依照人物、主題幫你推薦照片選集，新的「回憶」功能讓使用者只要輸入描述，Apple Intelligence 將利用語言和圖像理解，根據描述挑選出最適合的照片和影片，創作出使用者想要的影片，還可從Apple Music中推薦適合搭配的歌曲。

而發揮Apple Intelligence強大功能的幫手，就是Siri，換上了新的Logo、運行時的螢幕動畫也變得更夢幻，藉由更豐富的語言理解能力，Siri變得更自然、更配合情境，也更加個人化，能夠簡化並加速日常任務的執行。即使講話時有點停頓、不順暢，Siri也能理解上下文，透過螢幕內容感知功能，即使指令講不完整，Siri也能理解你的意思，例如，如果朋友在「訊息」中傳來了一個新地址，只要說：「將這個地址新增到他的聯絡人名片中。」就可以完成。

Siri也穿梭於系統、所有App當中，替你完成各種指令。使用者可以對Siri說：「播放Jamie推薦的Podcast」，Siri就會找到並播放該節目，使用者甚至不用記得對方是在簡訊或電子郵件中推薦的，不用在App之間切換，一個指令就可以完成以往開啟好幾個App才能完成的任務。

與ChatGPT 進行跨平台合作

蘋果在發表會中也正式宣布與OpenAI合作，將Apple Intelligence與ChatGPT功能串接，在有需要時透過ChatGPT功能得到想要的解決方案，任何提問、文件或照片在被傳送至ChatGPT之前，都將先徵求同意，再由Siri直接回答，確保使用者隱私。蘋果使用者無須另外建立ChatGPT帳戶即可免費使用，原本的ChatGPT訂閱者則可以連結至他們的帳戶，並直接在系統中使用已付費功能。