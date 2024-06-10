輝達帶動科技股 等待Fed利率決定 史指那指再收新高

史坦普500指數小幅上漲，因輝達上漲帶動科技股走高，投資人期待聯準會的利率決定。美聯社

史坦普500指數小幅上漲，因輝達上漲帶動科技股走高，投資 人期待聯準會 的利率決定。

史指上漲13.8點或0.26%至5360.79點，再創歷史新高；而那斯達克指數上漲59.4點或0.35%至1萬7192.53點，也是歷史新高。道瓊工業指數上漲69.05點或或0.18%至3萬8868.04點。

隨著10換1的股票分拆生效，輝達上漲0.75%。Meta也上漲1.96%，推動史指科技股上漲。

聯準會最新的利率決定和定於12日公布的5月份消費者物價指數(CPI)可能是對市場的關鍵考驗，尤其是在7日強勁的就業報告繼續顯示聯準會可能延後降息 之後。

投資人將解析聯準會對降息時間和頻率的最新預測。根據CME FedWatch工具，市場目前預計今年只會降息1次，在11月。

但CFRA首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)表示，通膨仍徘徊在高點，引起投資人的持續擔憂。

他表示：「對我來說，最大的擔憂是聯準會在夠長時間內採取的措施還不夠。」「這至少會讓我們保持區間波動，並可能阻止市場在短期內進一步走高。」

事實上，他預計，接下來幾周股市將出現至少5%的溫和調整。

投資人普遍預測，2024年市場漲勢將進一步擴大，小型股將搶走大型股的更多注意力。

然而，Raymond James表示，今年本已狹窄的市場似乎變得越來越受限，「市場持續收窄，史指上周上漲1.3%，基本上處於歷史高點，而中小型股指數下跌約2%，低於50日均線，遠低於歷史最高點。」

禮來公司今年至今已上漲46.07%，但該股10日再創下52周新高。美國食品藥物管理局(FDA)的一個小組一致認為，其阿茲海默症治療藥物多南單抗對阿茲海默症早期患者有效。雖然該小組的建議不具約束力，但該機構通常會遵循其建議。

與衛材和百健(Biogen)開發的競爭療法 Leqembi 類似，禮來公司的藥物可以消除患有這種致命疾病的患者大腦中堆積的β-澱粉樣蛋白斑塊。

瑞銀表示，5月就業報告強於預期，但仍不足以保證在不久的將來升息。

強勁的就業報告、加上其他證明經濟正在放緩的指標，描繪出一幅複雜的圖景，並使聯準會今年的工作變得複雜。但瑞銀仍預計今年會從9月開始降息兩次。

該行補充指出，「總體而言，我們仍然認為美國經濟正在放緩。」

為此，瑞銀建議投資人堅持買進優質債券以及半導體等科技股。

CalSTRS投資長艾爾曼(Chris Ailman)表示，他本周將投票反對馬斯克(Elon Musk)的特斯拉薪酬方案，「我們付給他普通工人工資140倍的工資。這筆交易怎麼樣？我認為這遠超過公平，而且太荒謬了。」

CalSTRS並不是唯一對該計劃表示擔憂的大股東。挪威主權財富基金也表示將投票反對該提案。投資公司伯恩斯坦警告，該計畫可能無法通過，並可能引發股票拋售。特斯拉10日下跌2.08%。

蘋果公司公布名為「Apple Intelligence」的人工智慧計劃，該公司股價徘徊在盤中低點附近，收跌1.91%。

蘋果公布的一些人工智慧強化功能包括對第三方和本機應用程式的系統範圍校對，以及使用用戶照片庫的生成人工智慧照片功能。

人工智慧更新還包括對Siri的改造，允許該工具跨應用程式採取行動。

蘋果在全球開發者大會(WWDC)上宣布最新一輪軟體更新。在這些公告中，蘋果發布了iOS 18及其Vision Pro頭盔的最新版本作業系統。該公司還宣布對AirPods的一些改進，包括透過 Siri 進行頭部運動偵測。

iShares MSCI法國ETF(EWQ)迎來近一年來最糟糕的單日走勢。

該基金下跌1.42%。是該基金2023年7月6日以來最大單日跌幅，當時該ETF下跌約2.5%。