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iPad推計算App 支援Apple Pencil 可解答數學題

編譯林奇賢／綜合外電
擷自蘋果官網
擷自蘋果官網

一年一度的蘋果WWDC大會11日登場。蘋果除了改進iPadOS 18的介面之外，還推出以往只有iPhone才有的「計算機」App

表面上，看起來就像是iPhone的計算機，但這個App也支援Apple Pencil，意味你可以寫下數學問題，這個App就能幫你解決，蘋果稱這項功能為「數學筆記」。

至於iOS18為主畫面推出更多自定義功能，App圖示可自由變色、支援深色模式，而且能隱藏、鎖定App，讓其他人無法看到。衛星連網服務新增支援訊息App。郵件App則加入分類功能。照片App讓用戶更容易搜尋相片，而且可以過濾特定類型的內容，例如過濾截圖。

蘋果並為iPhone推出「遊戲模式」，會盡可能減少後台活動，大幅提升AirPods和搖桿的反應速度。

AirPods Pro將加入頭部動作追蹤來接聽（點頭）或掛斷（搖頭）電話，以及通話時人聲與背景聲分離。

tvOS將推出名為InSight的新功能，可以藉此查看影片的資訊，例如演員介紹。tvOS如今將支援21：9的螢幕。

ＷatchOS 11將加入訓練強度，而最大更新是新推出名為「維生」的App，顯示心跳、呼吸、體溫等數據。

蘋果也為Mac電腦推出MacOS Sequoia，最大亮點是iPhone Mirroring，可以藉由這項鏡像畫面的功能，在Mac電腦上操作iPhone。這個全新作業系統還能幫助用戶更快整理網頁視窗。

此外，Apple推出獨立的密碼App，方便使用者管理密碼。

App iPhone Apple

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