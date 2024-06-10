我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

章瑩穎枉死異鄉7年 章父無一日安眠

拜登政府考慮保護美國公民無證配偶以鞏固基本盤

美股早盤下挫 Nvidia拆股後首日走低 台積電ADR逆勢上揚

編譯陳苓／綜合外電
10日是輝達（Nvidia）拆股的首個交易日，蘋果的全球開發者大會（WWDC）也即將登場，美股三大指數開盤走跌。路透
10日是輝達（Nvidia）拆股的首個交易日，蘋果的全球開發者大會（WWDC）也即將登場，美股三大指數開盤走跌。路透

聯準會（FED）的利率會議決策與5月通膨數據，都將在周三（12日）出爐，加上今（10）日是輝達（Nvidia）拆股後的首個交易日，蘋果的全球開發者大會（WWDC）也即將登場，投資人態度審慎，美股三大指數開盤走跌。

道瓊工業指數徘徊在平盤上下，標普500指數跌0.2%，那斯達克指數跌0.4%，費城半導體指數跌0.4%，台積電ADR逆勢攀升0.6%。

輝達走低2%。10日是該公司一股拆十股後的交易首日，部分策略師稱拆股後股價降低，是「一世代的機會」，預料散戶會大買，股價將出現震盪。另外，數位券商eToro的策略師Ben Laidler認為，拆股有望讓輝達擠下英特爾，成為道瓊指數的新成分股。

蘋果下挫0.8%，10日是該公司WWDC的第一天，庫克預料將公布人工智慧（AI）發展計畫，以追上競爭對手。

超微（AMD）重挫4%，摩根士丹利分析師認為，對AMD來說，AI的門檻仍舊太高，投資人緊抱輝達等大廠可能是較佳作法。

投資人相信12日公布的Fed利率點狀圖，將顯示今年降息次數減少。上周五（7日）公布的美國非農就業意外強勁，市場預估的9月降息機率，從先前的69%降至不到50%。投資人如今認為，今年可能只會降息一次，少於先前估計的兩次。

投資 輝達 降息

上一則

新金礦愈來愈難尋 要維持穩定產量將愈來愈難

延伸閱讀

拆股在即 Nvidia成南韓散戶最夯股 今年來持股額增近兩倍

拆股在即 Nvidia成南韓散戶最夯股 今年來持股額增近兩倍
FT：為避免助選聯想 聯準會可能拖到11月後才降息

FT：為避免助選聯想 聯準會可能拖到11月後才降息
市場押注 美國聯準會今年9月降息2碼

市場押注 美國聯準會今年9月降息2碼
跟著輝達投資一定賺？四檔持股今年表現三好一壞 這檔跌慘了

跟著輝達投資一定賺？四檔持股今年表現三好一壞 這檔跌慘了

熱門新聞

紐約證券交易所。(美聯社資料照)

嚇死…紐交所技術故障 波克夏股票「暴跌」99.97%

2024-06-03 11:21
超微董事長暨執行長蘇姿丰。記者吳康瑋／攝影

蘇姿丰宴請供應鏈夥伴 晚宴價位較輝達高十倍

2024-06-04 14:51
黃仁勳的兒子、輝達資深產品經理黃勝斌（Spencer Huang）（中）曾在台北經營酒吧。 中央社

黃仁勳兒女進輝達前曾開酒吧當廚師「多元經歷」引關注

2024-06-07 15:25
一名身材姣好的女粉絲，要求黃仁勳在胸部上簽名。圖擷取自臉書粉專「游庭皓的財經皓角」

女粉當眾掀衣露豐滿上圍 黃仁勳小心翼翼留「千億簽名」

2024-06-05 14:58
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。(中央社)

新聞評論／黃仁勳踩北京紅線 輝達棄守中市場？

2024-06-06 21:15
市場資料公析公司S3 Partners說，輝達（NVIDIA）空頭押注已達340億美元。（歐新社）

NVIDIA股價猛漲挑戰微軟 仍有投資人不信邪？空頭押注已達340億美元

2024-06-07 05:34

超人氣

更多 >
湯姆克魯斯親生愛女不繼承演員棒？蘇蕊決定念這所名校

湯姆克魯斯親生愛女不繼承演員棒？蘇蕊決定念這所名校
以為撿便宜 華男買賣名牌鞋年入10萬 遭警抄家

以為撿便宜 華男買賣名牌鞋年入10萬 遭警抄家

微信換匯變搶劫 紐約法拉盛男被搶了7000元現金

微信換匯變搶劫 紐約法拉盛男被搶了7000元現金
40歲大叔多益900、精通中日文被開除 日本主管直指「4大缺點」難改

40歲大叔多益900、精通中日文被開除 日本主管直指「4大缺點」難改
中以混血諾亞：以為我會死 為活命得扮成阿拉伯女子

中以混血諾亞：以為我會死 為活命得扮成阿拉伯女子