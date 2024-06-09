美股下半年能否繼續旺？這些族群有望接棒大型科技股

紐約證交所交易大廳。（美聯社）

從當前這波股市漲勢從2022年10月起漲以來，投資 人一直相信大型科技公司漲勢不停歇，但有人已開始擔心下半年的科技企業獲利展望平淡。彭博資訊分析，原物料和醫療保健類股可望接棒交出亮眼的獲利成績，有助支撐美股繼續上漲。

Truist顧問服務公司共同投資長勒納（Keith Lerner）表示：「下半年若要有類似的市場報酬，必須要有更廣泛的股票參與。」

彭博資訊報導，雖然大型科技公司下半年獲利成長步調預期大幅減緩，但材料、醫療保健等產業第4季前可望見到獲利成長約25%，逆轉第1季時獲利萎縮20%以上的窘境。

美銀股票與量化策略師權五聖（Ohsung Kwon，音譯）表示：「我認為這些產業開始變得相當有意思，像是能源、原物料、非必須消費品、工業與金融。」「這些景氣循環產業下半年將表現更好。」

這樣的輪動顯然正在進行中。在美銀，客戶在截至5月31日的當周從科技股撤出約22億美元資金，是美銀自2008年有紀錄以來第二大流出額。最大的客戶資金流入是流向非必須消費品類股，該類股今年來才漲1.9%，是史坦普500 指數中表現第二差的族群。

彭博行業研究（BI）股票策略師卡斯柏說：「非必須消費品向來是史坦普500企業獲利一股巨大的拉力，通常會彌補不足處。」

不過，這也不代表投資人將會放棄大型科技股。史坦普500指數今年來上漲12%，其中微軟、蘋果、輝達 （Nvidia）、Alphabet和亞馬遜為指數貢獻超過一半的漲勢。這五檔科技股今年來市值合計增加2.9兆美元，連帶使資訊科技股成為史坦普500指數最大類股，權重達31%；接下來則是金融族群與醫療保健族群以約12%的權重分居第二、三大類股。

此外，科技公司不太可能停止成長，只是獲利成長的步調慢了下來。根據BI的數據，上述五檔科技公司在連續三季獲利成長超過44%後，預料第2季獲利成長幅度減緩至29%、下半年還會保有二位數的成長。

至於科技股投資人面臨的挑戰，則是股票已相當昂貴。輝達以未來12個月獲利預估計算的本益比為40倍，遠高於史坦普500指數大盤的21倍；微軟則是33倍、蘋果為29倍，就連相對便宜的Alphabet也是21倍，高於過去十年的平均值。