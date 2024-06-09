我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賭城鐵粉力挺 川普：我落選會走向第三次大戰

紐約「債券天王」拍賣稀有郵票 總成交額可能達1500萬元

美股下半年能否繼續旺？這些族群有望接棒大型科技股

編譯葉亭均／綜合外電
紐約證交所交易大廳。（美聯社）
紐約證交所交易大廳。（美聯社）

從當前這波股市漲勢從2022年10月起漲以來，投資人一直相信大型科技公司漲勢不停歇，但有人已開始擔心下半年的科技企業獲利展望平淡。彭博資訊分析，原物料和醫療保健類股可望接棒交出亮眼的獲利成績，有助支撐美股繼續上漲。

Truist顧問服務公司共同投資長勒納（Keith Lerner）表示：「下半年若要有類似的市場報酬，必須要有更廣泛的股票參與。」

彭博資訊報導，雖然大型科技公司下半年獲利成長步調預期大幅減緩，但材料、醫療保健等產業第4季前可望見到獲利成長約25%，逆轉第1季時獲利萎縮20%以上的窘境。

美銀股票與量化策略師權五聖（Ohsung Kwon，音譯）表示：「我認為這些產業開始變得相當有意思，像是能源、原物料、非必須消費品、工業與金融。」「這些景氣循環產業下半年將表現更好。」

這樣的輪動顯然正在進行中。在美銀，客戶在截至5月31日的當周從科技股撤出約22億美元資金，是美銀自2008年有紀錄以來第二大流出額。最大的客戶資金流入是流向非必須消費品類股，該類股今年來才漲1.9%，是史坦普500指數中表現第二差的族群。

彭博行業研究（BI）股票策略師卡斯柏說：「非必須消費品向來是史坦普500企業獲利一股巨大的拉力，通常會彌補不足處。」

不過，這也不代表投資人將會放棄大型科技股。史坦普500指數今年來上漲12%，其中微軟、蘋果、輝達（Nvidia）、Alphabet和亞馬遜為指數貢獻超過一半的漲勢。這五檔科技股今年來市值合計增加2.9兆美元，連帶使資訊科技股成為史坦普500指數最大類股，權重達31%；接下來則是金融族群與醫療保健族群以約12%的權重分居第二、三大類股。

此外，科技公司不太可能停止成長，只是獲利成長的步調慢了下來。根據BI的數據，上述五檔科技公司在連續三季獲利成長超過44%後，預料第2季獲利成長幅度減緩至29%、下半年還會保有二位數的成長。

至於科技股投資人面臨的挑戰，則是股票已相當昂貴。輝達以未來12個月獲利預估計算的本益比為40倍，遠高於史坦普500指數大盤的21倍；微軟則是33倍、蘋果為29倍，就連相對便宜的Alphabet也是21倍，高於過去十年的平均值。

史坦普500 投資 輝達

上一則

如何啟動這輛車？租電動車對新手而言是個挑戰

延伸閱讀

美股微跌作收 就業超強解讀為利多 Fed決策似不足為懼

美股微跌作收 就業超強解讀為利多 Fed決策似不足為懼
仁來瘋席捲股市 NVIDIA光速收割4大里程碑 為加入道指鋪路

仁來瘋席捲股市 NVIDIA光速收割4大里程碑 為加入道指鋪路
美股至少可漲到7月？高盛：夏日迎大筆資金 派對開始

美股至少可漲到7月？高盛：夏日迎大筆資金 派對開始
美經濟憂慮浮現 史坦普那指早盤下跌 英特爾未受新品提振

美經濟憂慮浮現 史坦普那指早盤下跌 英特爾未受新品提振

熱門新聞

紐約證券交易所。(美聯社資料照)

嚇死…紐交所技術故障 波克夏股票「暴跌」99.97%

2024-06-03 11:21
超微董事長暨執行長蘇姿丰。記者吳康瑋／攝影

蘇姿丰宴請供應鏈夥伴 晚宴價位較輝達高十倍

2024-06-04 14:51
黃仁勳的兒子、輝達資深產品經理黃勝斌（Spencer Huang）（中）曾在台北經營酒吧。 中央社

黃仁勳兒女進輝達前曾開酒吧當廚師「多元經歷」引關注

2024-06-07 15:25
一名身材姣好的女粉絲，要求黃仁勳在胸部上簽名。圖擷取自臉書粉專「游庭皓的財經皓角」

女粉當眾掀衣露豐滿上圍 黃仁勳小心翼翼留「千億簽名」

2024-06-05 14:58
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。(中央社)

新聞評論／黃仁勳踩北京紅線 輝達棄守中市場？

2024-06-06 21:15
市場資料公析公司S3 Partners說，輝達（NVIDIA）空頭押注已達340億美元。（歐新社）

NVIDIA股價猛漲挑戰微軟 仍有投資人不信邪？空頭押注已達340億美元

2024-06-07 05:34

超人氣

更多 >
湯姆克魯斯親生愛女不繼承演員棒？蘇蕊決定念這間大學

湯姆克魯斯親生愛女不繼承演員棒？蘇蕊決定念這間大學
以為撿便宜 華男買賣名牌鞋年入10萬 遭警抄家

以為撿便宜 華男買賣名牌鞋年入10萬 遭警抄家

90歲老兵餬口 每天走1哩去超市打工 女主播1天募得22萬送他

90歲老兵餬口 每天走1哩去超市打工 女主播1天募得22萬送他
加薩獲救人質以中混血女諾亞 探望癌末華裔母親

加薩獲救人質以中混血女諾亞 探望癌末華裔母親
中以混血諾亞：以為我會死 為活命得扮成阿拉伯女子

中以混血諾亞：以為我會死 為活命得扮成阿拉伯女子