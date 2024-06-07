就業報告強於預期 史指收盤持平 全周上揚

由於就業報告強於預期，史坦普500指數收盤持平，盤中觸及歷史新高。路透

由於就業 報告強於預期，史坦普500指數收盤持平，盤中觸及歷史新高。

史指下跌5.97點或0.11%收5346.99點，盤中觸及歷史新高。道瓊工業指數下跌87.18點或0.22%至3萬8798.99點。那斯達克指數小跌39.99點或0.23%收1萬7133.13點。

所有三個主要平均指數本周都收高。道指上漲0.6%，史指上漲近1.1%，那指上漲1.7%。

就業報告發布後，股市從早盤的跌勢中反彈。該報告導致指標10年期公債殖利率 上漲14個基點。

5月非農業就業人數增加27.2萬人，高於《道瓊》預期的19萬人和4月的17.5萬人。平均時薪成長0.4%，年增4.1%。然而，即使就業機會增加，失業率仍升至4%。

投資者一直期待就業數據疲軟，因為他們預感這將為聯準會 在今年稍後降息開綠燈。現在，隨著勞動市場表現出持續的韌性，華爾街似乎關注這樣一種觀點：經濟足夠強勁，無需較低利率的幫助即可維持成長。

IBM副總裁兼前國家經濟委員會(NEC)主任柯恩(Gary Cohn)表示：「我們都應該為擁有強勁的經濟而感到高興。」「歸根究柢，這一切都與經濟有關，都與GDP成長、GDP企業獲利、消費者健康有關；從長遠來看，這將永遠勝出。」

歐洲央行6日自2019年以來首次降息，增加了聯準會可能放鬆政策的壓力。聯準會將於下周6月11日至12日政策會議後做出利率決定。

晶片製造商和人工智慧寵兒輝達股價收在近乎平盤，脫離了本周稍早創下的歷史新高。

原油期貨連續第3周下跌，因為即使擔心OPEC+計畫增產，但需求可能會疲軟。

本周稍早，在OPEC+成員國宣布將從10月開始逐步降低每天220萬桶的減產後，美國原油和全球指標布蘭特原油遭到拋售。美國製造業數據不佳和私人就業數據疲軟也給市場帶來壓力。

由於人們希望較低的利率可能提振需求，油價過去兩天有所反彈，但本周兩個原油指標仍下跌約2%。

由於熱門半導體和軟體股上漲，那斯達克100指數本周上漲1.79%。

CrowdStrike引領那指100本周漲幅，上漲9.36%。輝達上漲6.28%，ASML上漲8.35%。其他上漲者包括PayPal、Broadcom、Zscaler和Meta Platform，漲幅都超過3.9%。

在社交媒體網站X和YouTube上被稱為「Roaring Kitty」、在Reddit上被稱為「Deep--------Value」的吉爾(Keith Gill)，重新主持了3年來的首次直播。

這位在迷因股票熱潮最盛時期聲名狼藉的散戶投資客討論了他在GameStop的部位，該股本周股價再次引發爭議。