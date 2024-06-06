我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波音星際飛機載人首航 與國際太空站成功對接

恐怖…加州首起 黑熊闖民宅咬死女性、啃食屍體

輝達股票將分拆 期貨交易也瘋狂

中央社紐約6日專電
(路透)
(路透)

全球人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）市值突破3兆美元成為媒體頭條，輝達股票將於7日美股收盤後1張分拆為10張，市場交易熱絡，期貨市場也出現卡位潮。

輝達執行長黃仁勳到台灣參加台北國際電腦展（COMPUTEX），宣布AI晶片Blackwell架構之後的下一代架構Rubin，加上特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）要求輝達出貨加持的消息，在那斯達克（Nasdaq）市場代號為NVDA的輝達成為全球市值第2大公司。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，輝達狂熱也橫掃期貨市場，根據衍生性金融商品業者Cboe的全球市場資料顯示，在5日交易、本周到期的期貨商品中，前20個交易活躍的股票選擇權（Stock Options）中，有19檔都和輝達有關，這顯示投資人和交易員願意承擔短期風險。

輝達在6日收盤時維持在1200美元以上，7日交易結束後，輝達股東每張股票將多出9張，價值隨收市最後交易價調整。

AI的未來性帶動輝達股票分拆熱潮，讓人聯想到2020年與2022年特斯拉股票1張變5張與3張的熱切市況。當時特斯拉交易波動大，但股價2023年站穩，市值一年間增加一倍。

華爾街日報引用衍生性商品專家布爾（David Boole）在交易業者BayCrest Partners的數據，輝達的選擇權交易在4日總值達2830億美元，蘋果（Apple）僅有187億美元。

過去輝達曾在疫情後、金融海嘯前及科網股熱潮期間進行股票分拆，以調整企業體質，提高投資人參與，不過之前分拆的時空背景與當今全球AI狂潮難以比擬。

輝達 AI 特斯拉

上一則

等待非農就業報告 股指平盤震盪

下一則

葉倫：人工智能在金融領域應用 或帶來重大風險

延伸閱讀

後悔錯過Nvidia飆漲行情嗎？「女股神」伍德這麼說

後悔錯過Nvidia飆漲行情嗎？「女股神」伍德這麼說
比亞迪子公司電芯 傳打入Tesla儲能鏈

比亞迪子公司電芯 傳打入Tesla儲能鏈
謊稱可介紹到特斯拉上班 灣區男子逼女賣淫

謊稱可介紹到特斯拉上班 灣區男子逼女賣淫
輝達市值超越蘋果挑戰微軟 很快就會拿下龍頭寶座

輝達市值超越蘋果挑戰微軟 很快就會拿下龍頭寶座

熱門新聞

世界黃金協會數據顯示，台灣央行黃金儲備在全球央行中排第12名。路透

全球持有最多黃金儲備國家 這國第一名

2024-06-01 10:20
聯準會（Fed）今年會不會降息，會降幾次，最快何時出手，仍是懸而未決的問題。路透

經濟學家：Fed降息只差一條件到位 最快「這時候」出手

2024-06-01 11:29
紐約證券交易所。(美聯社資料照)

嚇死…紐交所技術故障 波克夏股票「暴跌」99.97%

2024-06-03 11:21
超微董事長暨執行長蘇姿丰。記者吳康瑋／攝影

蘇姿丰宴請供應鏈夥伴 晚宴價位較輝達高十倍

2024-06-04 14:51
「股神」巴菲特選股時，十分重視一家企業的股東權益（或稱帳面價值），據此挑選估值便宜的優質股。（美聯社）

Nvidia、蘋果不夠格進前十名 巴菲特偏好選股指標篩出這些優質股

2024-05-30 07:28
一名身材姣好的女粉絲，要求黃仁勳在胸部上簽名。圖擷取自臉書粉專「游庭皓的財經皓角」

女粉當眾掀衣露豐滿上圍 黃仁勳小心翼翼留「千億簽名」

2024-06-05 14:58

超人氣

更多 >
密西根州夫婦整修房子 浴缸下發現充滿水的神秘房間

密西根州夫婦整修房子 浴缸下發現充滿水的神秘房間
7旬男被華女詐騙 失畢生積蓄70多萬「我被她迷住了」

7旬男被華女詐騙 失畢生積蓄70多萬「我被她迷住了」
現金消費反而不划算？WSJ：越來越多商家收付現手續費

現金消費反而不划算？WSJ：越來越多商家收付現手續費
上健身房太勤沒意義？ 減重女教練指五種體訓習慣「弊多於利」

上健身房太勤沒意義？ 減重女教練指五種體訓習慣「弊多於利」
想防癌多吃蔬菜 特別是這種

想防癌多吃蔬菜 特別是這種