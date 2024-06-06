5月就業報告將寫歷史紀錄？憑這魔力數字分辨軟著陸或衰退

美國5月非農就業報告訂於7日公布，全球市場屏息以待。失業率能否繼續維持在4%以下，不僅將決定能否寫下歷史紀錄，也可能對經濟究竟是「軟著陸」或「瀕臨衰退」的辯論提供證據。(美聯社)

美國5月非農就業 報告訂於7日公布，全球市場屏息以待，因為這份報告可能決定最近美國一連串經濟數據轉弱，究竟是指向眾人期待的「軟著陸」，還是「經濟衰退將至」的預兆。投資 人尤其關注失業率能否繼續維持在4%以下、締造逾70年來僅見的歷史紀錄。

經濟學家預測，勞工部 勞動統計局（BLS）7日公布的非農就業報告可能顯示，5月新增就業人數19萬人，高於4月的17.5萬人；失業率持平在3.9%。如果失業率果如預期，將寫下連續第28個月維持在4%以下的歷史紀錄，這將是1950年代以來首見。

經濟政策研究中心（CEPR）共同創辦人貝克說：「如果失業率一連28個月低於4%，那會是值得慶祝的理由。假使就業報告其他數據也與4月相似，那麼應該有助於讓Fed覺得更放心調降利率。」

但倘若失業率意外攀升到4%，甚至升破4%，就可能產生心理效應。ZipRecruiter首席經濟學家波蕾克指出，根據更廣泛的勞動市場數據，眾人普遍認為失業率不至於升上4%；但由於單月數據的波動性大，也不無可能。

有助分辨軟著陸或衰退的魔力數字：4%

波蕾克說：「4%被視為一種魔力數字。低於此數，勞動參與率升高。低於此數，婦女和少數族群的就業率傾向加速上揚。」

這個魔力數字在此時尤其關鍵。

近來顯示美國經濟轉弱的數據紛至沓來，引起經濟「軟著陸」或「瀕臨衰退」的辯論。

TS Lombard經濟學家柏金斯指出，4月數據許多都是雜訊，因為疫情顛覆往常的季節性型態，如今唯有失業率升高，才能真正分辨經濟究竟是「正常化」，還是「衰退」，因為失業會降低支出、降低企業營收，進而降低投資。

勞動數據分析公司資深經濟學家克羅芙特認為，「軟著陸」的可能性較高。她說：「勞動市場仍強和紮實；但同時，正邁向『軟著陸』情境。」意指在抑制通膨的同時，並未引發經濟衰退。

克羅芙特指出，在非農就業報告發布前出爐的聘僱數據，似乎都與「軟著陸」搭調：職缺數縮減、招聘減緩、員工辭職人數也沒那麼多了。不過，裁員人數也偏低。

曾擔任BLS經濟學家的克羅芙特說：「我認為，這些指標都大致呼應（勞動市場）降溫，但緩緩下降的情況。勞動市場直線下墜並非我們所樂見，我們希望的正是目前的情況，也就是逐漸趨緩。」