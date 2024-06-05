輝達市值破3兆元 降息預期再起 史指那指收創歷史新高

輝達延續人工智慧(AI)行情，股價上漲5.16%，創下新高紀錄，市值達3兆元。路透

史坦普500指數升至新高，輝達 帶領主要科技股走高，勞動市場數據略有疲軟，讓投資 人希望聯準會可能在今年稍後降息。

史指上漲62.69點或1.18%收在5354.03點，再創歷史新高；盤中更創下歷史高點5354.16點。在此之前史指經歷數周的低迷，今年至今上漲12.3%。

隨著輝達上漲，那斯達克指數上漲330.86點或1.96%至1萬7187.9點，也創下歷史新高紀錄。由於科技以外的股票表現不佳，道瓊工業指數表現略差，上漲96.04點或0.25%收3萬8807.33點。

輝達延續人工智慧(AI)行情，股價上漲5.16%，創下新高紀錄，市值達3兆元。這家晶片製造商本周初推出最新晶片，並獲得華爾街分析師的更多讚譽。美國商銀表示，輝達股價可能會上漲至1500元，較5日收盤價上漲逾22%。

ADP私人就業 數據顯示，上個月招聘放緩至15.2萬個職位，遠低於《道瓊》經濟學家調查預期的17.5萬名。該數據是勞動市場疲軟的最新跡象，投資人期望這將為聯準會提供足夠的證據來降低基準利率。

根據芝商所FedWatch工具，目前聯邦基金期貨交易顯示，政策制訂者有約70%的機會在9月開始調降目前5.25-5.5%的目標利率。當前注意力將轉向6日和7日最重要的每周失業救濟金人數和5月就業報告。

瑞銀全球財富管理投資長馬塞利(Solita Marcelli)在最新報告中寫道：「由於聯準會降息、獲利強勁成長以及AI帶來的長期成長趨勢，預計史指到年底將達到5500點。」

他補充說，瑞銀預計聯準會今年將降息兩次，為「股市提供健康的背景」。

除輝達外，其他科技股也領漲。在第2財季營收超出華爾街預期後，惠普公司上漲10.68%。由於獲利和財測強於預期，CrowdStrike上漲11.98%。科技和人工智慧領域的Meta Platform上揚3.79%。

5日漲幅受限，是在科技股飆升之外，其他一些銀行股和消費股走軟。部分投資人擔心疲軟的經濟數據可能預示著更廣泛的經濟放緩，並超過了借貸成本下降的影響。

7日的就業報告將是本周市場最重要的數據。《道瓊》調查的經濟學家預計5月將新增就業19萬個，高於4月的17.5萬個。

Allspring Global Investments多重資產解決方案資深投資組合經理人帕特爾(Margaret Patel)表示，投資人現在應該關注產業龍頭。

她點名博通、伊頓和麥克森是交易者應該考慮的具體代表，「你仍然需要與各自領域的領導者保持聯繫。」「這就是過去幾年所看到的：強大的大型公司只會變得越來越強大。」

她指出，相較之下，隨著宏觀經濟環境趨冷，小型股的成長放緩。

在禮來公司分享了初步抽象數據，說明替澤帕肽對該族群的有效性後，Madrigal Pharmaceuticals和其他正在開發治療嚴重肝臟疾病的藥物的公司股價下跌。

Madrigal下跌3.43%。然而，Piper Sandler分析師拉伊米(Yasmeen Rahimi)重申對該股的加碼評級，強調Madrigal是唯一一家獲得美國食品和藥物管理局(FDA)批准治療這種疾病、代謝功能障礙相關脂肪性肝炎(MASH)的公司。這種疾病以前被稱為非酒精性脂肪性肝炎(NASH)，其特徵是肝臟中脂肪沉積物堆積。

其競爭對手89bio下跌2.97%，脫離盤中低點。

Cantor Fitzgerald分析師克魯斯卡(Kristen Kluska)表示，雖然她預期一些患者會使用GLP-1藥物治療MASH，但有些患者無法忍受該藥物的副作用。因此，她認為更多療法仍有存在的空間。

由於獲利強勁，惠普企業(Hewlett Packard Enterprise)創下2020年3月以來最佳單日走勢，也是公司史上第4佳交易日。盤中股價創下歷史新高。收盤上揚10.61%。

該公司發布優於預期的營收和獲利。惠普企業調整後每股獲利42分，營收72億元；LSEG分析師的預期是每股獲利39分，營收68.2億元。