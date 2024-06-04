美股勉強站穩 道指上揚140點 史指微幅收高

道瓊工業指數上漲，在華爾街本月開局不平穩後尋求站穩腳跟。路透

道瓊工業指數上漲，在華爾街本月開局不平穩後尋求站穩腳跟。

道指上漲140.26點或0.36%收3萬8711.29點。史坦普500指數上漲7.94點或0.15%收5291.34點；那斯達克指數上漲28.38點或0.17%收1萬6857.05點。美國公債殖利率顯著走低，指標10年期公債利率下滑約7個基點。

道氏、3M和開拓重工跌幅均超過1%，限制了道指的漲幅。Bath & Body Works是史指表現最差的股票，因業績財測令人失望而下跌12.82%。

華爾街正在關注7日重要的5月非農就業 報告。投資 人希望勞動市場疲軟到足以讓聯準會降息 ，但又不會疲軟到引發人們對潛在衰退的擔憂。

管理著超過30億元資產的Verdence Capital Advisors投資長霍尼曼(Megan Horneman)表示，「目前市場正在尋找催化劑。」「總有一天，壞消息實際上就是壞消息。」

投資人也分析了就業市場狀況的最新數據。美國勞工部就業數據顯示，4月職缺數為805.9萬，為3年多來的最低水準。《道瓊》估計職位空缺數量為840萬個。根據CME FedWatch工具，交易員目前預計今年降息兩次的可能性接近62%，高於一周前的約36%。

但霍尼曼對聯準會今年降息的可能性表示懷疑，因為通膨、特別是服務業的物價壓力仍然存在。她指出，在從就業報告中得出更多見解之前，更廣泛的市場可能會「保持相當橫盤整理」。

道指在6月第一個交易日下跌超過115點或0.3%。由於製造業數據疲軟打壓市場情緒，史指和那指3日均小幅上漲。

小型股遭受重創。以小型股為主的羅素2000指數下跌1.25%。相較之下，史指小漲0.15%。

羅森伯格研究公司創辦人羅森伯格表示，大盤走勢雖然溫和，但應該會引起投資人的一些擔憂，「股市對美債殖利率再次回落的反應不佳，而且掉期市場開始消化9月降息的影響；這個事實顯示出一些重要的訊號：股市投資人也開始擔心經濟放緩及其對經濟的影響。」

德意志銀行(Deutsche Bank)首席全球策略師查達(Binky Chadha)表示，市場不需要降息就能反彈。

他表示：「我認為我們不需要降息才能讓市場上漲。」「一般看法是降息一次，但一直要到12月才會出現。」

他補充說，該公司仍然「看好股票」。

美國商銀指出，其證券客戶上周是美國股票的淨賣家，其中科技股受到的打擊最大。

分析師霍爾(Jill Carey Hall)在最新報告中寫道，總體而言，股票和科技股均出現自去年7月以來最大的資金外流。這是美國商銀自2008年以來的第四大整體股票流出。

她表示，機構和避險基金客戶是淨賣家，而散戶是淨買家。此次拋售主要由大型和中型股主導，而客戶則買入小型股。

霍爾表示，客戶也連續第二周賣出ETF，其中以小型ETF和混合及成長型ETF為首。她說，客戶買進大型股、中型股、大型市場型和價值型ETF。

ZipRecruiter首席經濟學家波拉克(Julia Pollak)在給客戶的報告中表示，最新的職缺報告數量下降不應引起恐慌。

他表示，雖然職缺達到2年多來的最低水平，但聘用率和離職率都保持不變，這通常是勞動市場的正面跡象，「請注意，職缺的下降絕大幅度是由醫療保健和社會援助造成的，其中雇用和離職的人數增加最多。換句話說，這種下降可能更多的是統計上的短暫現象，而不是警告訊號。」

美國勞工部發布報告，4月職缺降幅超出預期，降至3年多來的最低水準。

就業職缺降至806萬，低於4月的836萬，也低於《道瓊》預測的840萬。本月聘用、離職和離職人數則小幅上升。