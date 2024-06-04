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基辛格：美晶片禁令須小心平衡 以免中國加速自研

中央社台北4日電
英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）4日出席媒體交流活動表示，由於中國半導體廠商無法取得先進設備，英特爾技術在中國仍有競爭優勢，會持續出口適當產品到中國。中央社
英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）4日出席媒體交流活動表示，由於中國半導體廠商無法取得先進設備，英特爾技術在中國仍有競爭優勢，會持續出口適當產品到中國。中央社

晶片大廠英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）今天接受媒體採訪表示，美國對中國實施晶片禁令，必須小心找出適當平衡，以免逼迫中國加速打造自研晶片；英特爾技術在中國擁有競爭優勢，會持續出口適當產品到中國。

基辛格下午舉行媒體交流活動，被問到美國對中國實施晶片禁令，是否可能讓中國加速晶片開發，增加英特爾的競爭者。

基辛格坦言，這個問題回答起來相當複雜，晶片禁令對他而言，就像一條魔術界線（magic line），如果限制太嚴格，會逼迫中國加速打造自研晶片，確實要小心找出適當的平衡，英特爾要確保這方面符合全球生態系夥伴的期待。

基辛格補充，英特爾仍會持續出口適當產品到中國，由於中國廠商無法取得先進設備，例如極紫外光曝光機（EUV），英特爾技術在中國還是擁有競爭優勢，隨著製程達到2奈米以下，英特爾產品在中國會更具吸引力。

談到台灣半導體生態系，基辛格不禁稱讚，在台灣看到的進展非常重大，晶片發展非常快速，這也是他在上午演講中不斷讚揚台積電協助打造Lunar Lake處理器的原因。他非常尊重台灣生態系，但全世界需要更平衡的供應鏈，英特爾主要製造廠的進展都非常好，看到很好的動能。

晶片 台積電 供應鏈

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