蘇姿丰宴請供應鏈夥伴 晚宴價位較輝達高十倍

超微董事長暨執行長蘇姿丰。記者吳康瑋／攝影

晶片大廠超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰 4日晚間於文華東方酒店宴請供應鏈 夥伴，她受訪時透露，今晚自己從供應鏈找來大約80位值得信任的好友相聚。據了解，此次舉辦晚宴的會場，主要位於酒店地下二樓，根據文華東方官網資料顯示，晚宴部分最基本就有提供3萬（新台幣，約合927美元）至6萬（約合1855美元）不等的價位可供選擇，相較輝達執行長黃仁勳 上周在台菜餐廳宴請每桌4,653元（約144美元），價格上足足高出十倍，相當驚人。

據了解，超微董事長暨執行長蘇姿丰特地選在台北市松山區的文華東方酒店舉辦晚宴，受邀的合作夥伴涵蓋整個AI供應鏈上下游，而截至晚間6點半左右，包括緯創總經理林建勳、緯穎董事長洪麗甯、日月光執行長吳田玉、群聯執行長潘健成、撼訊陳劍威、技嘉集團總經理李宜泰等大咖就都已到場、並接連入席。

事實上，半導體3巨頭包括超微、英特爾、輝達，截至目前都已先後安排桌席宴請合作已久的市場供應鏈夥伴，繼上周四黃仁勳提前抵台，並在松山區小巨蛋附近的一間懷舊台菜餐廳「磚窯古早味懷舊餐廳」宴請供應鏈夥伴後，英特爾執行長基辛格昨日則在寒舍艾美設宴款待，而超微董事長暨執行長蘇姿丰，則是三巨頭中最後一位辦桌宴客，不過這也象徵大廠此次的「固樁」任務皆已完成。

據了解，黃仁勳上周共擺7桌酒席，他也特地將自己愛吃的菜全都點一遍，包括「豆酥鱈魚620元、蝦仁炒蛋320元、老皮嫩肉280元、芋頭米粉湯880元、筍絲控肉360元、蚵仔酥300元、豆酥高麗菜300元、麻辣臭豆腐260元、白斬雞580元、蛤蜊絲瓜280元」等，每桌都擺有紹興酒一瓶200元及各式飲料，而每桌10碗白飯共150元，小計每桌約4530元，再加上服務費10%，每桌約4,983元。