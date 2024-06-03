我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

飲食影響動脈血管健康 醫師建議多吃綠葉蔬菜

定居華府卻謊稱住佛州 億萬富翁逃稅賠4000萬

中國人形機器人進廠「造車」東風柳汽將引進WalkerS

記者黃雅慧／即時報導
大陸機器人公司優必選科技近日官宣，與東風柳汽正式簽署人形機器人應用戰略合作協議，共同推動人形機器人在汽車製造場景的應用。圖取自上證報
大陸機器人公司優必選科技近日官宣，與東風柳汽正式簽署人形機器人應用戰略合作協議，共同推動人形機器人在汽車製造場景的應用。圖取自上證報

中國機器人公司優必選科技近日官宣，與東風柳汽正式簽署人形機器人應用戰略合作協議，共同推動人形機器人在汽車製造場景的應用。機構分析，2024年是人形機器人發展加速之年，產業落地化有望超預期。

協議提及，優必選工業版人形機器人Walker S 將進入東風柳汽，開展汽車製造過程中的安全帶檢測、車門鎖檢測、車燈蓋板檢測、車身質檢工位、車廂後蓋檢測、內飾總檢、油液加註、前橋分裝等一系列工作。此外還將和傳統自動化設備協作作業，解決複雜場景的柔性無人化生產。

上證報引述業內看法指出，雙方的戰略合作，是人形機器人在汽車製造場景深化應用的重要里程碑，將積極推動汽車工業的轉型升級。

事實上，中國一些車企開始思考機器人造車，蔚來汽車智造工程人形機器人負責人乙鵬4月在「2024年中國人形機器人生態大會」上，向外界展示汽車製造與人形機器人對接的「可能性」。蔚來在「人形機器人造車」進行兩個嘗試：一是將類人機械臂固定於狹小空間內，利用5G、視覺算法等進行多任務作業，二是人形機器人的部分定項質檢等。

央視新聞此前報導，據機構發布最新報告顯示，預計到2026年中國人形機器人產業規模將突破人民幣200億元。在生成式人工智能技術大爆發的當下，未來人形機器人更是極有可能實現超預期增長。

一段時間以來，人型機器人成為中國產業火熱關鍵字。中國工信部部長金壯龍近日在《求是》雜誌發表文章，表示要深入推進新型工業化，同時提到要開闢人工智能、人形機器人、腦機接口、元宇宙、下一代互聯網、6G、量子信息、深海空天開發等新賽道。

萬聯證券指出，特斯拉等科技巨頭在人形機器人行業的持續投入有望驅動行業不斷突破，人形機器人量產並實現大規模應用迎來曙光，商業化落地可期。

浙商證券預計，行業逐步由特斯拉驅動，轉向中國國內、海外廠家雙輪驅動、內部政策催化的新階段。

檢測 特斯拉 人工智能

上一則

安謀執行長哈斯：力拚未來5年拿下半數PC市場

延伸閱讀

華為跨足越野車 余承東鎖定賓士G系列

華為跨足越野車 余承東鎖定賓士G系列
美國散戶水餃股過熱超越特斯拉和蘋果 現泡沫警訊

美國散戶水餃股過熱超越特斯拉和蘋果 現泡沫警訊
中禁單踏板煞停 特斯拉首當其衝

中禁單踏板煞停 特斯拉首當其衝
安全帶警示系統故障 特斯拉將在全美召回12.5萬輛車

安全帶警示系統故障 特斯拉將在全美召回12.5萬輛車

熱門新聞

自2019年以來，美國房市已產生很大的變化，成為擁房族似乎變成更不可能的事。（歐新社）

在美買房「像玩不會贏的遊戲」 才隔4年市場已天翻地覆

2024-05-27 07:09
埃利亞斯在1999年出版的著作《道指4萬點：從史上最大一波牛市中獲利的策略》封面。(擷自Amazon.com)

他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…

2024-05-28 14:54
Vertiv在今年5月宣布新的AI中心Vertiv.com/AI。(美聯社)

美國這一檔散熱飆股 已漲了近700%

2024-05-28 22:20
世界黃金協會數據顯示，台灣央行黃金儲備在全球央行中排第12名。路透

全球持有最多黃金儲備國家 這國第一名

2024-06-01 10:20
聯準會（Fed）今年會不會降息，會降幾次，最快何時出手，仍是懸而未決的問題。路透

經濟學家：Fed降息只差一條件到位 最快「這時候」出手

2024-06-01 11:29
大摩預期到2028年，AI PC將占整體PC市場的65%。圖為宏碁在5月發表Copilot+ PC—Swift 14 AI筆記型電腦。(圖/宏碁提供)

大摩看好AI PC市占衝高 4年後達65% 點名這些企業受惠

2024-05-27 01:15

超人氣

更多 >
4星座六月起好運到 單身獅子有豔遇、他們有意外之財入帳

4星座六月起好運到 單身獅子有豔遇、他們有意外之財入帳
黃仁勳、蘇姿丰、梁見後、基辛格抵台都住這 1晚房價曝光

黃仁勳、蘇姿丰、梁見後、基辛格抵台都住這 1晚房價曝光
防疫英雄跌下神壇 佛奇承認規定多「編造」、沒科學根據

防疫英雄跌下神壇 佛奇承認規定多「編造」、沒科學根據
好市多消費刷卡竟被連刷17次 300元費用變成5000多

好市多消費刷卡竟被連刷17次 300元費用變成5000多
法拉盛情侶熱愛磁鐵垂釣 公園湖中釣出10萬元

法拉盛情侶熱愛磁鐵垂釣 公園湖中釣出10萬元