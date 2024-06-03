中國人形機器人進廠「造車」東風柳汽將引進WalkerS

大陸機器人公司優必選科技近日官宣，與東風柳汽正式簽署人形機器人應用戰略合作協議，共同推動人形機器人在汽車製造場景的應用。圖取自上證報

中國機器人公司優必選科技近日官宣，與東風柳汽正式簽署人形機器人應用戰略合作協議，共同推動人形機器人在汽車製造場景的應用。機構分析，2024年是人形機器人發展加速之年，產業落地化有望超預期。

協議提及，優必選工業版人形機器人Walker S 將進入東風柳汽，開展汽車製造過程中的安全帶檢測 、車門鎖檢測、車燈蓋板檢測、車身質檢工位、車廂後蓋檢測、內飾總檢、油液加註、前橋分裝等一系列工作。此外還將和傳統自動化設備協作作業，解決複雜場景的柔性無人化生產。

上證報引述業內看法指出，雙方的戰略合作，是人形機器人在汽車製造場景深化應用的重要里程碑，將積極推動汽車工業的轉型升級。

事實上，中國一些車企開始思考機器人造車，蔚來汽車智造工程人形機器人負責人乙鵬4月在「2024年中國人形機器人生態大會」上，向外界展示汽車製造與人形機器人對接的「可能性」。蔚來在「人形機器人造車」進行兩個嘗試：一是將類人機械臂固定於狹小空間內，利用5G、視覺算法等進行多任務作業，二是人形機器人的部分定項質檢等。

央視新聞此前報導，據機構發布最新報告顯示，預計到2026年中國人形機器人產業規模將突破人民幣200億元。在生成式人工智能 技術大爆發的當下，未來人形機器人更是極有可能實現超預期增長。

一段時間以來，人型機器人成為中國產業火熱關鍵字。中國工信部部長金壯龍近日在《求是》雜誌發表文章，表示要深入推進新型工業化，同時提到要開闢人工智能、人形機器人、腦機接口、元宇宙、下一代互聯網、6G、量子信息、深海空天開發等新賽道。

萬聯證券指出，特斯拉 等科技巨頭在人形機器人行業的持續投入有望驅動行業不斷突破，人形機器人量產並實現大規模應用迎來曙光，商業化落地可期。

浙商證券預計，行業逐步由特斯拉驅動，轉向中國國內、海外廠家雙輪驅動、內部政策催化的新階段。