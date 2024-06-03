OpenAI執行長奧特曼私下打造投資帝國 靠副業賺大錢

奧特曼擔任OpenAI的執行長，年薪僅6.5萬美元。反倒是奧特曼的副業，才是他的生財之道。(美聯社)

奧特曼 擔任OpenAI 的執行長，卻沒有自家公司的股份，年薪僅6.5萬美元。反倒是奧特曼的副業，才是他的生財之道。

道瓊社報導，奧特曼是矽谷最積極的個人投資 者之一，管理著一個龐大的投資帝國。根據公司的申報文件和先前的報導，截至今年初，他控制的股份價值至少28億美元，他投資哪些公司，大多並不廣為人知。

據奧特曼自行估計，他和他的創投基金已投資了400多家公司，包括Stripe、Airbnb和Reddit等知名公司。這些持股由他的家族辦公室管理，價值和規模堪比一些成熟的創投公司。

奧特曼是透過動用摩根大通（他個人長期往來的銀行）的債務額度，增持新創公司的股份，這讓他得以注資數億美元於未上市公司。鑒於新創投資的波動本質，公司在初期有很高的機率破產，奧特曼的策略很罕見，承擔如此高的個人債務是場豪賭。

愈來愈多奧特曼投資的新創，和OpenAI有生意往來，可能造成利益衝突。例如，OpenAI正與核能新創Helion就購買大量電力進行洽談，以便向資料中心供電；Helion的董事長正是奧特曼。

上個月，OpenAI宣布和Reddit建立合作關係，ChatGPT和其他AI產品將因而取得這個網路論壇的內容授權。奧特曼和他控股的實體，合計擁有7.6%的Reddit股份，使他成為該公司第三大外部股東，還曾在2014年短暫擔任Reddit執行長。

奧特曼較近期的投資，聚焦在目標是利用AI熱潮變現的公司。奧特曼去年夏季投資了Apex Security（這家公司賣資安軟體給使用AI產品的企業），他也投資了Exowatt（因應大型資料中心潔淨能源需求的新創公司）；他對這兩家公司的投資金額都未公開。

透過發言人的回應，奧特曼對於OpenAI和他個人投資的潛在利益衝突，拒絕置評。OpenAI董事長泰勒則說，奧特曼「一直遵守政策，並對自己的投資保持透明」。

不過，報導指出，上市企業的董事會，通常會禁止公司的高階主管在外部事業擁有大量持股。這樣的顧慮是公司高層會出於自身利益考量，對那些他們擁有持股的企業青睞有加，與之建立合作關係。

去年11月，奧特曼無預警被OpenAI董事會解除執行長職務，就是因為董事會成員認為奧特曼在溝通上不夠坦率。他不斷增加的副業與潛在的利益衝突，都令人日益擔憂。