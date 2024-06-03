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安謀發豪語 目標5年內囊括Windows電腦逾半市占

編譯吳孟真／綜合外電
安謀晶片曾帶動智慧手機普及，如今計畫搶攻PC市場。(路透)
安謀晶片曾帶動智慧手機普及，如今計畫搶攻PC市場。(路透)

隨著微軟和其硬體合作夥伴準備新推出一批搭載安謀（Arm）架構處理器的電腦，英國矽智財（IP）大廠安謀控股 執行長哈斯說，目標是五年內在Windows系統的個人電腦（PC）中，囊括超過五成的市占。

微軟上個月公布野心勃勃的計畫，預計推出具備人工智慧（AI）功能的新款PC。使用安謀技術的PC需求，預計會獲得提振。Windows作業系統如今將在Arm架構的處理器上運行，若取得成功，可能重塑數十年來由英特爾主導的PC晶片市場。

哈斯接受路透採訪時說，「我確實認為未來五年，安謀晶片在Windows作業系統PC的市占率，將超過50%」。

微軟已透過打造能製造用於Arm架構的程式的一組軟體開發工具，致力於確保其在超微（AMD）和英特爾x86以外所提供的另類選擇，受到消費者歡迎。

微軟已做出重大承諾，確保其代替超微和英特爾x86架構的技術，能被消費者接納，方法是打造一套軟體開發工具，有辦法產生能在Arm架構晶片上執行的程式。

微軟和其他硬體廠商如今正追隨蘋果的腳步。蘋果四年前推出以Arm架構設計的「M系列」處理器，該晶片提供長時間的電量和高效能。

哈斯說，高通（Qualcomm）設計出第一個Arm架構的晶片，並向消費者和企業推出搭載這種處理器的新型Windows電腦，其他業者也料將跟進。

晶片 微軟 安謀

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