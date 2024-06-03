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豐田等5家日本車廠承認安全測試上違規 6款車暫停出貨

編譯易起宇／綜合外電
豐田汽車董事長豐田章男3日在記者會上為違規行為向大眾致歉。(歐新社)
豐田汽車董事長豐田章男3日在記者會上為違規行為向大眾致歉。(歐新社)

日本國土交通省3日宣布，五家國內車廠承認在安全測試上存在違規行為，並已要求豐田汽車（Toyota）、馬自達（Mazda）和山葉發動機（Yamaha）暫停出貨總計六款可能未符品管標準的車輛。另外兩家承認違規的車廠為本田汽車（Honda）和鈴木汽車（Suzuki）。

日經新聞報導，為因應大發工業和豐田自動織機先前爆出的測試造假問題，國交省今年稍早下令要求包括汽車和設備製造商在內的85家汽車業相關企業，調查過去在為車款申請認證時，是否有任何違規行為。

結果發現，上述五家車廠共有38款車輛存在違規行為，其中有六款是目前仍在生產的車輛，分別為豐田的Corolla Fielder、Corolla Axio和Yaris Cross，馬自達的Roadster RF跑車和Mazda2掀背車，以及山葉的YZF-R1機車。國交省已下令這三家車廠在確定符合品管標準前，必須暫停出貨這些車輛。

國交省表示，這些違規行為不僅傷害了用戶的信任，也動搖了國家汽車認證制度的基礎，4日起將從豐田開始依序對這五家車廠進行現場調查。

豐田汽車董事長豐田章男3日在記者會上向顧客和所有汽車愛好者致歉，並表示「我們疏忽了認證程序，並在未先採取適當預防措施的情況下大量生產車輛」。

豐田汽車表示，暫停出貨將影響到其兩條生產線，這兩條生產線的年產量為13萬輛車。這家全球最大車廠去年銷量和產量都超過1,100萬輛。

馬自達社長毛籠勝弘同日也表示，將會負擔供應商因暫停出貨而蒙受的損失，並會努力避免重蹈覆轍。暫停出貨可能影響公司3,500張訂單，但該公司目前並不考慮召回車輛。

豐田等五家日本車廠向國土交通省承認過去曾在車輛安全測試上有違規行為，將暫停出貨六...
豐田等五家日本車廠向國土交通省承認過去曾在車輛安全測試上有違規行為，將暫停出貨六款車款。路透

豐田 本田 日本

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