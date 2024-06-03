克魯曼：中國不願提振內需 教人「匪夷所思」

克魯曼接受彭博電視訪問重申他主張美國宜早降息的看法，因為美國若降息，通膨復萌的機率看來也相當低。(路透)

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 接受彭博新聞專訪表示，中國的領導人只想支持生產，卻不願擴大政府支出來支持消費需求，教人「匪夷所思」。

克魯曼在接受彭博電視彭博電視訪問說：「中國顯然完全缺乏務實的觀念，這對我們所有人都是一大危害。」

克魯曼呼應財政部長葉倫在內美國財經官員的說法，即中國不能單靠出口來解決問題。對於中國生產過剩並將補貼的產品傾銷海外，美國和歐洲無不表示關切。

克魯曼說：「中國什麼都想出口，我們無法吸收，全世界也不會接受。」

他說，中國整個的經濟模式無法一直下去，因為國內支出嚴重不足，且缺乏投資機會。他認為，北京應該支持需求而不是增加生產。

另外，克魯曼表示，他不太理解為什麼日本 政府對日圓走貶那麼慌張，日圓走貶其實有助於刺激對日本經濟的需求。他說：「我必須說，我不解是，為什麼日本如此擔心日圓貶值。」「日圓疲弱有一定的滯後效應，但對於日本商品和服務的需求實際上是有利的。」

日本政府上周五公布過去一個月動支史上最高資金來阻貶日圓。繼日本進場干預匯市之後，外界認為日本銀行（央行）7月可能升息，以緩和日圓貶值的壓力。

克魯曼認為日本長期經濟疲弱勢跟人口結構有關，也跟極低的生育率有關。「儘管日本現在起碼對移民更加開放，但這還有很長的路要走」。

美日利差太大是日圓貶值的最大因素。克魯曼重申他主張美國趁早降息 的看法，因為美國若降息，通膨復萌的機率看來也相當低。

克魯曼說：「我支持降息，就算這麼做只是表達我們並沒有睡著。我們不該執迷於通膨，不該直到通膨問題過去後，才意識到自己應該注意當前的狀況。」