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基辛格宴請供應鏈 仁寶被黃仁勳夜宴獨漏、終雪恥入列

記者吳康瑋／台北即時報導
英特爾。(記者吳康瑋／攝影)
英特爾。(記者吳康瑋／攝影)

隨著台北電腦展即將登場，英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）也特地於6月1日提早搭專機抵台，而他此次受邀訪台，並將於台北時間4日親自現身會場，帶來一系列精采的主題演講。對此，市場也盛傳他將於開展前一天晚上（3日）找供應鏈大廠共進晚餐，截至目前名單已流出至市場，而有眼尖的民眾發現，代工廠仁寶雖然上周被輝達總裁黃仁勳獨漏，但此次基辛格晚宴則如願入列、可說是成功雪恥。

據悉，基辛格個人行事作風相當低調，並與其他大佬明顯不同，他雖然已確定4日將親自現身「台北國際電腦展」，進行主體演講，不過其他安排的行程都屬於未公開。基辛格作為英特爾的執行長，長期帶領團隊投身晶片研發領域，而雖然他已於1日提前抵達台灣，不過目前仍為被媒體設計捕捉到身影，行蹤成謎。

市場傳言指出，基辛格將於6月3日盛大舉辦一場VIP晚宴，並邀請來多名重量級的供應鏈夥伴，外傳此次名單中共有11位家台廠供應鏈業者的董事長、副董事長、執行長、總經理，並且大多與輝達（NVIDIA）與超微（AMD）的主力供應鏈有所雷同，包括鴻海、廣達、仁寶、英業達、緯創、和碩、緯穎、華碩、宏碁、技嘉、微星，而日前在股東會上喊話「被輝達獨漏」的仁寶電腦，則也成功入列，成功取回市場地位及面子。

事實上，台北國際電腦展為全球領先AIoT和新創產業展覽，今年將於6月4日至6月7日在南港展覽館1館及2館辦理。現場也會邀請國際AI專家深入探討AI應用布局與關鍵硬體創新兩大核心面向，而受邀出席的科技界大咖，包括超微董事長蘇姿丰、高通總裁艾蒙、英特爾執行長基辛格、聯發科執行長蔡力行、恩智浦技術長Lars Reger、美超微總裁梁見後，以及儲能大廠台達研究院長闕志克等。

而廣達將於6月4日下午邀請基辛格到展位上參觀，並由副董事長梁次震、雲達總經理楊麒令接待。雲達長年致力打造客製化的 AI 及 5G 基礎設施，協助客戶面對各種挑戰；而合作夥伴英特爾（Intel）則致力於提供關鍵技術，打造一個AI無所不在的世界、另一位合作夥伴超微則負責提供推動AI前進的科技技術。此次邀請兩位科技界大佬前來歡聚，雲達也將在藉此機會當面致贈禮物給英特爾以及超微高管，歡迎大家一起來見證。

仁寶經營團隊。(記者吳康瑋／攝影)
仁寶經營團隊。(記者吳康瑋／攝影)
英特爾CEO基辛格。（路透資料照片）
英特爾CEO基辛格。（路透資料照片）

AI 供應鏈 輝達

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