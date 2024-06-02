黃仁勳擘畫AI願景：數位人類

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。美聯社

人工智慧（AI ）晶片霸主輝達 （Nvidia）執行長黃仁勳 2日擘劃他的AI願景時，提出「數位人類」（digital humans）的概念。

他表示，AI的重點是感受（perceptions），AI創造出許多詞元（token），構成AI工廠，一如特斯拉發明交流電發電機（AC generator），現在輝達發明了「AI發電機」（AI generator），也象徵規模3兆美元的IT產業，將首度能夠直接服務規模大上許多的各行各業。

黃仁勳說，AI將成為製造業，掀起新的工業革命，創造新的大宗商品，相較於過去，電腦不只能產出資訊，還能產出技能，也就是說，人們不只能獲得資訊，還能獲得各種協同合作者，例如輝達預先訓練的AI模型：Nims（輝達推論微服務）。

他表示，未來Nims將成為各種AI代理（agent），各自負責不同任務，包括客服、護士、顧問等，而最重要的微服務就是客服agent，更進一步，許多nims能組成團隊，幫助人們解決多種問題，人們只要給一個問題，就能由Nims自行分配工作。

接著進入數位人類階段，黃仁勳表示，輝達已從事「數位人類」計畫一段時間，他以影片展示指出，AI能像人類般互動，用AI模擬出外觀的人類數位外型，甚至細緻到毛細孔可見，還會模擬人類語音、說各種語言，提供例如裝潢、用藥等諸多建議，未來甚至可能還會有AI的「品牌大使」。

他表示，「數位人類是我們的願景」，未來所有PC都將變成AI，幫助人們執行多種任務。