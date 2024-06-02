我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

挺巴組織占領布碌崙博物館 藝術品受損 工作人員遭襲 34人被捕

以色列大遊行今登場 紐約警方嚴陣以待

黃仁勳擘畫AI願景：數位人類

編譯簡國帆／綜合外電
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。美聯社
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。美聯社

人工智慧（AI）晶片霸主輝達（Nvidia）執行長黃仁勳2日擘劃他的AI願景時，提出「數位人類」（digital humans）的概念。

他表示，AI的重點是感受（perceptions），AI創造出許多詞元（token），構成AI工廠，一如特斯拉發明交流電發電機（AC generator），現在輝達發明了「AI發電機」（AI generator），也象徵規模3兆美元的IT產業，將首度能夠直接服務規模大上許多的各行各業。

黃仁勳說，AI將成為製造業，掀起新的工業革命，創造新的大宗商品，相較於過去，電腦不只能產出資訊，還能產出技能，也就是說，人們不只能獲得資訊，還能獲得各種協同合作者，例如輝達預先訓練的AI模型：Nims（輝達推論微服務）。

他表示，未來Nims將成為各種AI代理（agent），各自負責不同任務，包括客服、護士、顧問等，而最重要的微服務就是客服agent，更進一步，許多nims能組成團隊，幫助人們解決多種問題，人們只要給一個問題，就能由Nims自行分配工作。

接著進入數位人類階段，黃仁勳表示，輝達已從事「數位人類」計畫一段時間，他以影片展示指出，AI能像人類般互動，用AI模擬出外觀的人類數位外型，甚至細緻到毛細孔可見，還會模擬人類語音、說各種語言，提供例如裝潢、用藥等諸多建議，未來甚至可能還會有AI的「品牌大使」。

他表示，「數位人類是我們的願景」，未來所有PC都將變成AI，幫助人們執行多種任務。

AI 輝達 黃仁勳

上一則

黃仁勳：台灣是重要夥伴所在地 並暢談CUDA的重要性

延伸閱讀

NVIDIA黃仁勳8個小故事：從在餐廳端盤子、手臂刺青這符號

NVIDIA黃仁勳8個小故事：從在餐廳端盤子、手臂刺青這符號
黃仁勳大巨蛋開球 國台英3語致詞：台鏈是珍貴夥伴

黃仁勳大巨蛋開球 國台英3語致詞：台鏈是珍貴夥伴
蔡明忠談黃仁勳：沒架子有點人來瘋、人際關係典範

蔡明忠談黃仁勳：沒架子有點人來瘋、人際關係典範
黃仁勳現在想要這樣建議年輕時的自己…

黃仁勳現在想要這樣建議年輕時的自己…

熱門新聞

自2019年以來，美國房市已產生很大的變化，成為擁房族似乎變成更不可能的事。（歐新社）

在美買房「像玩不會贏的遊戲」 才隔4年市場已天翻地覆

2024-05-27 07:09
埃利亞斯在1999年出版的著作《道指4萬點：從史上最大一波牛市中獲利的策略》封面。(擷自Amazon.com)

他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…

2024-05-28 14:54
Vertiv在今年5月宣布新的AI中心Vertiv.com/AI。(美聯社)

美國這一檔散熱飆股 已漲了近700%

2024-05-28 22:20
世界黃金協會數據顯示，台灣央行黃金儲備在全球央行中排第12名。路透

全球持有最多黃金儲備國家 這國第一名

2024-06-01 10:20
聯準會（Fed）今年會不會降息，會降幾次，最快何時出手，仍是懸而未決的問題。路透

經濟學家：Fed降息只差一條件到位 最快「這時候」出手

2024-06-01 11:29
財政部29日起將啟動一系列回購，而聯準會6月起將放緩縮表，這兩項舉措都將為公債市場提供支持。(美聯社)

債市有好消息 2舉措將為美債市場提供支持

2024-05-26 21:53

超人氣

更多 >
他吃台灣這款鳳凰酥讚「有生以來最好吃」 內行人曝：散裝更新鮮

他吃台灣這款鳳凰酥讚「有生以來最好吃」 內行人曝：散裝更新鮮
女子隱瞞彩票中獎離婚 多年後被發現 獎金全歸前夫

女子隱瞞彩票中獎離婚 多年後被發現 獎金全歸前夫
全球持有最多黃金儲備國家 這國第一名

全球持有最多黃金儲備國家 這國第一名
經濟學家：Fed降息只差一條件到位 最快「這時候」出手

經濟學家：Fed降息只差一條件到位 最快「這時候」出手
作證協助讓川普成了第1位重罪犯前總統 「暴風女」保持沉默有原因

作證協助讓川普成了第1位重罪犯前總統 「暴風女」保持沉默有原因