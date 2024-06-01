經濟學家：Fed降息只差一條件到位 最快「這時候」出手

聯準會（Fed）今年會不會降息，會降幾次，最快何時出手，仍是懸而未決的問題。路透

有一串投資人關切的問題至今懸而未決：聯準會（Fed）今年會不會降息 ？會降幾次？最快何時出手？

經濟學家普遍預期，負責Fed利率 決策的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）本月11日至12日召開例會時，可望把聯邦資金利率目標區間維持在5.25%~5.5%不變。屆時，決策官員將更新對利率和經濟的預測。今年3月時，Fed預測2024全年可能降息三次。但經濟學家預測，6月「點狀圖」將顯示Fed下修對降息次數的預測。

SGH宏觀顧問公司首席經濟學家杜伊預期，6月「點狀圖」可能顯示今年只降息一次；如果官員預測兩次，那麼最快9月啟動。他說：「如果他們考慮7月就降，會願意放出風聲。」但實際上，過去六周來Fed決策官員口風甚緊，唯恐再犯去年12月時機未到就預告降息腳步快了的錯誤。

Fed今年降息條件目前仍二缺一

PGIM固定收益首席美國經濟學家波瑟里說，Fed主席鮑爾 與其他決策官員已傾向降利率，現在只是在等待時機。他表示，Fed降息有兩個必要條件：勞動市場顯露疲態，以及更多數據證明通膨減緩。

波瑟里指出，美國對景氣循環較敏感的行業近來招聘步調趨緩、服務業臨時工職務減少，以及調查顯示有意增聘員工的企業占比下滑，這三大因素都指向勞動市場動能減弱。

因此，今後數月只待更多呈現通膨減緩的數據配合，Fed就可能在年底前調降利率。

波瑟里預測，2024年Fed至少會降息一次，降幅為1碼（0.25個百分點），也有可能降兩次。

降息快則9月、慢則12月出手，不排除零降息

分析師普遍預期，FOMC在6月和7月例會降息的機率微乎其微，因為今年來通膨降溫趨勢顯得停滯不前，仍需等待幾個月的數據出爐。

因此，Fed啟動降息的時點最快也要等到9月。目前期貨市場交易員估計，9月降息機率約五五波。

如果9月沒降，11月6日至7日那場FOMC例會呢？不巧就緊接在美國11月5日選舉日之後登場，除非經濟數據嚴重到逼得Fed必須緊急調整利率，否則FOMC成員想必不願在那個敏感時機興風作浪。

如此說來，12月可能是Fed今年降利率的最後機會。目前期貨價格顯示，交易員估計12月降息機率超過80%。

不過，認為Fed持續按兵不動到今年底，也就是全年都不降息者，也大有人在。