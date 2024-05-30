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中國出手 中止ECFA下對台134項商品關稅減讓

川普社媒股價暴跌9% 他瞬間縮水5億元

編譯盧炯燊／即時報導
川普封口費案被裁定34項控罪全部成立，使得他占大部分股份的社交媒體公司Truth Social的母公司「川普媒體科技集團」(DJT)股價30日收盤後一度暴跌，最多曾下跌9%。(路透)
川普封口費案被裁定34項控罪全部成立，使得他占大部分股份的社交媒體公司Truth Social的母公司「川普媒體科技集團」(DJT)股價30日收盤後一度暴跌，最多曾下跌9%。(路透)

川普封口費案34項控罪全部成立，成為史上首位被判犯有重罪的前總統的同時，財富也隨即大幅縮水，他占大部分股份的社交媒體公司「真實社群」(Truth Social)的母公司「川普媒體科技集團」(DJT)股價30日收盤後一度暴跌，最多曾下跌9%，但稍後略有回升。

DJT在那斯達克上市，川普持有65%股份，也是他的大部分財富所在。

DJT 30日下午4時收盤價格為51.84元，較上日收市上升0.72元，即1.41%。然而在之後的延長交易時間裡，傳出他34項控罪全部成立時，股價馬上大縮水，跌勢最大時是在下午5時40分，交易價46.78元，暴瀉近9%，之後陸續回升，至晚上8時正式收盤價49元。

川普淨資產為78億元，全球富豪榜排第334位，由於財富大部分與DJT掛鉤，DJT下跌10%，他的身家縮水5億3200萬元。以30日下午4時收盤價計算，所持DJT價值59億元，但以盤後股價計算則大縮水至54億元。

2021年1月6日國會大廈騷亂後，川普被踢出臉書(Facebook)及推特(Twitter，現稱X) ，於是自行創立了Truth Social。

Truth Social的母公司DJT，3月底與空殼公司Digital World Acquisition合併，以「DJT」的代號在那斯達克掛牌，高峰時股價一度接近80元，由於川普本人持有65%股份，3月底曾因此坐擁76億元，但其後股價拾級而下，財富也「水退船低」。

DJT的主要投資股東都是財力較弱的投資機構，並非傳統大行，一般散戶純粹為了力挺川普才購買。DJT在5月初公布首季業績顯示虧損3億2700億元，截至4月29日，超過 62萬1000名股東持有DJT股票，說明「絕大多數」是散戶投資者。

市場形容，由於股價與公司業績不匹配，上升機率早已微乎其微，現在川普官司纏身且封口費案罪成，未來仍有下跌之虞。

川普 投資 那斯達克

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