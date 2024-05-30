大摩二度調高小米目標價至25港元

華爾街多家投資機構上調小米集團目標價。圖為小米集團董事長雷軍要為小米汽車而戰。（取自小米官網）

華爾街多家投資 機構上調小米 集團目標價。其中，摩根士丹利（簡稱大摩）不到兩個月的時間二度上調小米集團目標價，從4月中旬的17.5港元提升至25港元。

摩根士丹利分析師30日發表研究報告指出，將小米集團港股目標價上調25%至25港元，主因第1季業績良好，預計今年電動汽車出貨量和利潤率預計將進一步上升。

摩根士丹利並對小米電動車業務內在價值的估值從1100億元人民幣上調至1200億元，並將2024年出貨量預估從7.5萬輛提高到11.8萬輛。小米集團今年電動汽車目標交付量是保底交付10萬輛，並挑戰12萬輛的交付目標。

摩根士丹利在研報中指出，小米首款電動汽車大受青睞，意味著最終用戶對小米的汽車設計和「智慧手機+電動汽車+AIoT（人工智慧物聯網）」概念感到滿意。電動汽車的成功料將為智慧手機和AIoT部門帶來積極的協同效應。

鑒於第1季的強勁盈利，摩根士丹利將小米集團2024年的營收預估上調5%，毛利率上調1個百分點，這將轉化為29%的盈利上調。分析師團隊認為，近期小米集團股價回檔為長線投資者提供了機會，相信其顛覆性力量正在顯現。

一位券商投資人指出，投資機構對小米汽車業務的看法在SU7上市前後發生了明顯轉變。在小米汽車首款車正式上市前，投資機構擔憂電動汽車研發、通路建設等方面的巨額投入難以收回。但SU7的熱銷狀況打消了投資人顧慮，看好其發展對集團的帶動作用。

與摩根士丹利保持相同看法的還有摩根大通 、高盛和建銀國際等華爾街知名投行。這三家投資機構在小米集團首季財報發佈後，均不同比例地上調小米集團目標價。

建銀國際本周發佈研究報告稱，維持小米集團跑贏大市評級，上調2024至2026財年經調整利潤預測29%至39%，目標價從20.5港元上調12.2%至23港元。

該行指出，基於小米積極的用戶體驗和小米品牌的良好聲譽、米家生態系統的使用者黏性、人車家一體化生態系統和小米汽車在女性消費者中的受歡迎程度，小米汽車可達成10萬輛的交付目標。建銀國際預計，小米汽車2024和2025財年SU7交付量為11萬輛和11.9萬輛。

摩根大通和高盛分別將小米集團目標價提升至24港元和23港元。摩根大通認為，小米汽車仍是股價的關鍵催化劑，銷售和訂單在未來幾個季度有望保持強勁，預計小米2024年出貨量將超過10萬輛，並在未來幾個季度推出更多車型。汽車業務毛利率或將迅速轉正，並在2025年達到5%至10%。

安信國際證券公司對小米集團維持24港元的目標價。該行指出，小米SU7上市後獲得消費者的廣泛認可，順利打開局面，但是預估未來兩年難以帶來集團淨利潤層面增益。