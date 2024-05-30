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鷹后一退休 Fed決策官員只剩一半是經濟學博士

編譯湯淑君／綜合外電
前高盛合夥人哈瑪克8月將出任美國克里夫蘭聯邦準備銀行總裁，取代屆齡退休、立場偏鷹的現任總裁梅絲特，屆時聯準會（Fed）19位決策官員中只剩下10位經濟學博士。路透
前高盛合夥人哈瑪克8月將出任美國克里夫蘭聯邦準備銀行總裁，取代屆齡退休、立場偏鷹的現任總裁梅絲特，屆時聯準會（Fed）19位決策官員中只剩下10位經濟學博士。路透

美國克里夫蘭聯邦準備銀行29日宣布，前高盛合夥人哈瑪克8月將接任總裁，取代屆滿65歲將在6月底退休、立場偏鷹的現任總裁梅絲特。外界還不清楚哈瑪克的貨幣政策立場偏鷹或鴿，但可確定的是，聯準會（Fed）決策官員中，經濟學博士又少了一位。

現年52歲的哈瑪克曾在高盛任職超過30載，從債市分析師開始做起，歷練涵蓋金融、資本市場及風險管理，曾多次入選巴隆周刊（Barron's）美國財金界影響力百大女性榜單。把金融市場實務經驗帶進美國央行，應是樂觀其成的人事任命。

不過，這也意味著，Fed決策高層中又少了一位經濟學博士。哈瑪克擁有史丹福計量經濟學與歷史學學士學位，梅絲特則是普林斯頓大學經濟學博士。

金融時報報導，Fed決策圈經濟學博士人數遞減，似乎已變成一股趨勢。十年前，總計17位Fed理事與區域聯準銀行總裁當中，有12位是經濟學博士，占比約70%；今年8月哈瑪克接替梅絲特後，19位決策官員中只剩下10位經濟學博士，占比降到53%。如今Fed決策官員中，有四位曾任律師，比銀行家出身的人數還多。

再對照20年前的名單，經濟學博士占比直逼74%，19位當中就有14位，另有幾位也有紮實的經濟學背景，例如蓋特納（Timothy Geithner）是碩士、奧森（Mark Olson）是學士，皮亞納托（Sandra Pianalto）擁有學士與碩士學位。

參與Fed決策的經濟學博士人數減少，市場派人士增加，這種轉變有多重要，仍有待辯論。1978年至1979年擔任Fed主席的米勒（William Miller）並非經濟學者出身，任內通膨失控，表現慘不忍睹；對照下，現任主席鮑爾也非經濟學者，但表現頗受好評。

延攬更多具市場實務經歷的專業人士進入Fed決策高層，基本上應是好事一樁。

從金融界轉任Fed理事或總裁的例子不勝枚舉，例如2005年至2015年擔任達拉斯聯準銀行總裁的費雪（Richard Fisher）， 達拉斯聯準銀行總裁羅根（Lorie Logan），以及明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）。

但哈瑪克的金融市場歷練似乎比任何人既深且廣。她將在9月首度參與聯邦公開市場操作委員會（FOMC）利率政策投票。她對Fed資產負債表有何看法，也令人好奇。

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