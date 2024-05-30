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小米汽車否認收購恒大汽車58.5%股權

記者林茂仁／即時報導
小米汽車否認收購恒大汽車58.5%股權。（中新社）
小米汽車否認收購恒大汽車58.5%股權。（中新社）

市場傳出消息稱，小米汽車欲收購恒大汽車58.5%股權。小米公司30日表示，小米汽車從未有過收購或控股恒大汽車的計畫和舉動。

事實上，早在小米三年前官宣造車的時候，市場就一度傳出小米要收購恒大汽車65%股份，此後該傳聞不斷，小米汽車曾於2023年底否認了有關談判收購恒大汽車股份的傳言。

此時傳出小米汽車收購恒大汽車的傳聞，主要原因是小米汽車在北京工廠的產能供不應求，而恒大汽車的天津廠卻因財務危機而處於停工狀態，小米若能收購恒大汽車取得天津廠產能，有助於擴增小米汽車產能。

其實恒大汽車股權收購案另有其人，恒大汽車近日發表一則關於股份轉讓的公告顯示，恒大汽車已知悉共同及個別清盤人與一名獨立於公司及其關聯方的協力廠商買方訂立了條款書。根據該條款書，潛在賣方與潛在買方或會就買賣潛在賣方所持公司股份訂立最終買賣協議。

恒大汽車公告指出，恒大汽車股份的潛在賣方共同持有約63.48億股，占總股本58.5%。初步計畫收購其中31.45億股，即29%的股份。另有32.03億股作為潛在買方在一定期限內的選擇權。

恒大汽車的公告儘管未透露買方身分，但市場猜測可能與新能源汽車企業有關。然而，小米公司已明確否認其為潛在買方。

值得注意的是，小米汽車自身也在加速發展。據小米官方消息，3月底開啟的小米汽車首戰大超預期。截至4月30日24時，Xiaomi SU7系列鎖單量達8萬8063輛；截至5月15日10時，完成了第1萬輛新車的交付，首車交付速度刷新了行業紀錄。

為了實見「上市即交付，交付即上量」的目標，小米正加速擴產能、保交付，小米創始人兼董事長雷軍明確表示，汽車工廠6月將開啟雙班，全力擴充產能。小米預計單月新車交付將突破1萬輛，2024年全年新車交付目標衝刺12萬輛。

小米 恒大

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