雄心不只5奈米…傳華為要做這件事 先進製程步步推進

傳華為擬將多重圖案化推進至3奈米製程。路透

華為 與合作夥伴中芯國際（SMIC），日前送交名為自對準多重圖案化（SAQP）晶片 專利，外界猜測是用5奈米級製程生產晶片。不過美媒指出，華為和中芯國際可以使用深紫外光微影（DUV）曝光機和多重圖案化生產3奈米晶片。

美國科技網站「Tom's Hardware」報導，華為在先進製程上步步推進，2023年10月推出讓市場震撼、搭載中芯7奈米晶片的Mate 60高階手機後，今年3月傳出已往5奈米前進。

報導指出，與華為合作的國家支持晶片製造設備開發商SiCarrier，也獲得了多重圖案化技術的專利，這證實了中芯國際計劃將該技術用於未來的晶片製程。

市場顧問公司TechInsights表示，雖然多重圖案化技術可能讓大陸製造商生產5奈米級晶片，但另一至關重要的關鍵是曝光機，產業專家不諱言，從未想過在3奈米節點上使用多重圖案化技術。

由於中芯國際受限於不能使用ASML的先進曝光設備，因此，只能「另闢蹊徑」用多重圖案化來實現這一目標。

從製程看，7奈米製程金屬間距為36到38奈米，5米製程縮小至30到32奈米，3奈米製程再縮至21到24奈米。以多重圖案化在矽晶片上反覆蝕刻線路，提高電晶體密度、降低功耗並增強性能。

儘管多重圖案化有優勢，但也相當有挑戰性。專家指出，英特爾先前為了避免依賴曝光機，在2019年至2021年的第一代10奈米製程上，也做過同樣的方式，但最後宣告失敗，主要在於良率問題。

但對於中芯國際來說，多重圖案化對於半導體技術的進步是必要的，從而能夠生產更複雜的晶片，包括用於消費設備的下一代海思麒麟處理器和用於人工智慧 伺服器的昇騰處理器。

以成本來說，多重圖案化生產5或3奈米晶片單個成本一定更高，商用設備可行性降低，但這項技術除了幫助大陸半導體進步，也對超級電腦等應用及潛在軍武發展相當重要。