輝達推升那指站上1萬7000點 再創新高…道指跌逾200點

（歐新社）

那斯達克指數收創紀錄新高水平，因輝達 的崛起提振了以科技股為主的那指，若排除輝達則那指將表現平淡。

那指上漲99.09點或0.59%至1萬7019.88點，首次突破1萬7000點關卡。輝達上漲7.13%，提振了該科技股指數。

史坦普500指數微升1.32點或0.02%至5306.04點。道瓊工業指數下跌216.73點或0.55%收3萬8852.86點。

雖然輝達的上漲掩蓋了大盤的問題，但道指卻因默克和其他健康類股的下跌而被拖累。同時，史指中有超過350支股票下跌；醫療保健、工業和金融類股都下跌超過1%。

在政府拍賣之後，指標10年期公債殖利率 回升至4.5%的關鍵水平之上，而需求疲軟打壓了市場情緒。10年期公債殖利率最新上漲近7個基點。

明尼亞波利斯Fed行長卡什卡利表示，他希望在降息之前看到「更多月」的數據顯示通膨有所緩解。他也表示，如果物價壓力再次上升，他不排除進一步升息的可能性。

股市走勢已接近本月尾聲，所有三大股指均創下5月新紀錄。本月初疲軟的通膨數據和優於預期的財報提振了市場情緒；前者顯示聯準會降息可能會早於投資人預期。道指上漲超過2.5%，史指和那指分別上漲超過5%和8%。

Blue Chip Daily Trend Report創辦人坦塔雷利表示，長周末結束後，「本周可能會出現一些波動」，「但總體而言，我認為市場看漲。」

展望未來，投資人正為31日發布的4月個人收入和支出報告做準備，其中包括PCE通膨數據。

在最大的上市比特幣 挖礦公司Riot Platforms提交收購提案後，比特幣礦商Bitfarms大漲5.24%，而Riot股價幾乎沒有變化。

Riot提議以每股2.3元的價格收購Bitfarms的所有已發行股票。並宣布持有該公司9.25%股權，成為其第一大股東。

在此之前，CleanSpark透過收購懷俄明州的兩個資料中心站點擴大其採礦業務。在4月比特幣減半後，加密貨幣產業預計比特幣礦商將進行整合，尤其是那些規模較小、成本較高或硬體陳舊且效率較低的礦商。

RBC Capital Markets表示，既然股市已創歷史新高，也許該是採取更中立的時候了。事實上，這家華爾街公司擔心，如果目前對市場和經濟的看法過於樂觀，對股市的傾斜可能會下行。

卡爾瓦西納(Lori Calvasina)寫道：「我們的史指估值模型繼續顯示，美國股市整體估值合理，如果當前通膨、利率和聯準會的假設最終過於樂觀，則存在適度的下行風險。」

她補充說：「從數學角度來看，為了在年底前大幅走高，投資人需要開始關注2025年的前景，而這一前景的能見度似乎仍然有限。」

醫療保健股走低，開發疫苗的股票跌幅尤其嚴重。在今天回跌之前，該集團經歷了異常強勁的一個月，因對禽流感傳播的擔憂而受到提振。H5N1病毒已從包括家禽在內的鳥類傳播到美國的乳牛群。

TD Cowen分析師瑪格(Tristan Margot)在研究報告中寫道：「藉過哺乳動物的傳播意義重大，因為它引起人們對病毒傳播和適應能力增加的可能性擔憂。」「哺乳動物傳播可能導致更有效的人際傳播，可能導致大規模疫情甚至大流行。」

TD Cowen的報告強調了輝瑞和葛蘭素史克在開發H5N1疫苗方面所做的努力。這兩支股票分別下跌2.03%和1.75%，將輝瑞本月漲幅削減至10% 左右，葛蘭素史克的漲幅則削減至7%左右。

莫德納(Moderna)下跌8.05%，但自5月初以來仍上漲超過36%。BioNTech下跌2.94%，但該股本月仍上漲近5%。

Novavax小漲0.097%，本月已上漲2倍多。CureVac下跌0.54%%，本月上漲約36%。