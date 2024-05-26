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葛洛斯：川普若當選 對債市「更具破壞力」且更看空

編譯葉亭均／綜合26日電
葛洛斯（Bill Gross）認為，如果川普當選美國總統，對債市可能會「更為看空」且「更具破壞力」。（路透）
葛洛斯（Bill Gross）認為，如果川普當選美國總統，對債市可能會「更為看空」且「更具破壞力」。（路透）

宿昔擁有「債券天王」封號的知名投資人葛洛斯（Bill Gross）表示，比起拜登獲得連任，如果川普當選總統，對債市可能會「更為看空」且「更具破壞力」。

葛洛斯接受英國金融時報專訪時表示，若川普重返白宮掌權，將加劇美國持續擴大中的赤字，這不利債券市場。葛洛斯曾是債券基金巨擘品浩（PIMCO）的操盤手，贏得了「債券天王」封號。

葛洛斯說：「川普在候選人中，是更為偏空的，純粹是因為他的計畫提倡繼續減稅與更昂貴之事。」儘管他也指出，拜登也必須為擔任總統期間的數兆美元赤字支出負責任。

他說：「川普若當選，將更具破壞性。」

距離11月大選剩下不到六個月時間，而且幾天後，曼哈頓的陪審團預期將對川普的「封口費」案子展開討論，此案可能使川普成為第一位被定罪的美國前總統。

在多項民調與近期對關鍵搖擺州的選民所做的數項調查，川普的支持度正領先拜登。此外，川普近日也獲得知重量級人士背書，包括前競爭對手海利（Nikki Haley）與億萬富豪共和黨金主、黑石集團執行長蘇世民（Steve Schwarzman）。

不過，葛洛斯的說法削弱了川普競選所強打的核心主張：他會比拜登更有利於美國經濟與金融市場。

川普主要經濟政見是承諾讓他推動的2017年減稅措施永久實施。不過，智庫美國預算問責委員會估計，此舉在未來十年會耗費4兆美元成本。

飆升中的美國赤字讓葛洛斯在近期投資展望宣稱「總回報已死」（而當年正是債券總回報策略讓葛洛斯出名）。美國財政赤字在去年攀升至國內生產毛額（GDP）的8.8%，較2022年的4.1%攀升逾一倍。

葛洛斯說：「正是赤字變成了罪魁禍首，一年增加2兆美元的供應…這將對市場造成一些壓力。」他說，個人因此已將固定收益配置於投資在優先股、應急資本與高達20%的私人信貸的封閉式基金，同時利用一些槓桿來提高報酬，「這對於不需要太多流動性的投資人來說，肯定較具有吸引力」。

葛洛斯對美股市場也相對悲觀，警告投資人「必須淡化期望」，而非預期史坦普500指數絕對會重演去年高達24%的報酬率。

他說：「隨著時間，市場應該會出現均值回歸。對於我而言，這代表價格將會比現在低。」

金融時報報導，葛洛斯現在每日仍花五、六個小時在個人彭博資訊終端機上盯盤，而他也在菸草股和被稱為MLPs（業主有限合夥）的證券有大量投資部位，主要尋求從其他人都迴避的市場一角獲利。

川普 投資 債券

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