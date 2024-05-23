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聯想上季淨利增118% PC以外業務占比創新高

記者謝守真／即時報導
聯想2023/24財年第四財季營收成長近10%。（路透）
聯想2023/24財年第四財季營收成長近10%。（路透）

聯想集團23日公布最新財報顯示，聯想2023/24財年第四財季智慧設備、基礎設施和方案服務收入均出現雙位數百分比增長。聯想該財季營收達人民幣994億元，成長近10%，淨利17.8億元，增幅更達118%。PC以外業務佔近45%，則創下歷史新高。

據中國經濟網消息，聯想指出，2023/24財年第四財季，聯想集團IDG智慧設備業務營收人民幣752億元，較去年成長6.8%；SSG方案服務業務營收131億元，較去年同期成長10.3%；ISG基礎設施業務營收182億元，年增15.1%。另，2023/24財年，聯想集團營收4,074億元，全年研發費用率及研發人員總數及占比均創新高。

此外，聯想核心主業個人電腦業務在該財季持續擴大領先優勢，全球市占率為22.9%，增長率高於市場近6個百分點，並在全球五大區域市場中的四個位居第一。

聯想集團董事長兼執行長楊元慶發表全員信稱，聯想已成功渡過行業低迷周期，正把握新的增長機遇，「進入新財年，我們的決心非常堅定，就是要充分利用混合式人工智慧所帶來的前所未有的發展機遇，驅動3S業務加速成長」。

楊元慶說，去年聯想分享混合式人工智慧戰略，今年展示3S（智慧產品、基礎設施、方案與服務）全面人工智慧的能力，發布針對中國市場的首批人工智慧個性化電腦，「對於創新的持續投資，全端產品組合，韌性運營，以及強大的生態系統合作夥伴關係，都將助力聯想實現營收和盈利能力的可持續增長」。

智通財經指出，展望未來，聯想積極與其他AI行業領導者如英偉達和微軟合作，並與聯想創新者計劃中的50多家經過嚴格篩選的AI領先企業建立了緊密的合作關係。聯想將快速響應客戶日益增長的需求，打造人工智能原生和嵌入的解決方案及服務，進一步推動高增長，創造高利潤。

另，據快科技報導，5月22日，全球最權威供應鏈榜單Gartner Top 25公布2024年最新排名顯示，聯想集團連續三年位列前10，是中國乃至亞太唯一上榜的高科技製造企業，這也是聯想集團第10次上榜，持續維持中國企業上榜次數最多的紀錄。

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