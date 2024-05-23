我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登雖有支持勞工政策 但川普能夠贏得工會選票

外食貴4倍 民眾在家做飯讓這家超市賺錢

黃仁勳看好AI生成影片 帶動更多輝達晶片需求

中央社舊金山23日綜合外電報導
輝達執行長黃仁勳。美聯社
輝達執行長黃仁勳。美聯社

對於人工智慧（AI晶片大廠輝達（Nvidia）來說，生成式AI熱潮一直送上大禮。

搭上科技巨頭爭相推出聊天機器人帶動的需求順風車後，如今輝達預期新的AI模型可以創造影片，從事跟人類一樣的語音互動，將為其繪圖處理器帶來更多的訂單。

輝達執行長黃仁勳22日告訴路透社：「生活中很多資訊必須以影片為基礎，以物理為基礎。所以這將是下一個大事件。」

「你有3D影片，還有一大堆可以從中學習的東西。因此這些系統將很龐大。」

訓練和運行先進AI系統必須有更多的算力，因此帶動輝達H200等晶片的需求。H200率先使用在OpenAI的多模態模型GPT-4o，能夠進行真實的語音對話，能夠跨文字和影像互動。

輝達其他客戶包括Google的DeepMind，以及Meta Platforms，也已經發表AI影像或影音生成平台。

輝達22日公布首季資料中心部門超過5倍的銷售成長後，還預估季度營收將遠高於預估的財測。

英國券商哈格里夫斯藍斯唐（Hargreaves Lansdown）證券分析部門主管奈森（Derren Nathan）表示：「需求層面廣泛，同時大型語言模型逐漸要是多模態，可想而知，將不只是影音，還有文字、演說、2D和3D。」

汽車產業使用的AI模型也開始成為輝達晶片需求的主要動力。

輝達財務長克瑞斯（Colette Kress）在22日財報後的電話會議上表示，特斯拉（Tesla）為了追求自動駕駛，已擴大AI訓練的處理器叢集至大約3萬5000枚H100晶片。

克瑞斯表示，汽車產業預期將是輝達資料中心業務的最大企業支柱。

奈森指出：「（視訊生成）無疑是人工智慧最強大且已經得到驗證的運用案例，目前正擴大至內容製作以外的範圍。」

輝達 AI 晶片

上一則

中芯晶圓代工市占躍居全球第三 超車聯電和格芯

延伸閱讀

Nvidia財報釋五利多 宣告新工業革命開始 助攻台積、工業富聯明年展望

Nvidia財報釋五利多 宣告新工業革命開始 助攻台積、工業富聯明年展望
台股飆高 創5大紀錄 機器人概念股勢不可擋

台股飆高 創5大紀錄 機器人概念股勢不可擋
黃仁勳是攻烏幫凶？傳俄羅斯軍用無人機採用輝達影像辨識技術

黃仁勳是攻烏幫凶？傳俄羅斯軍用無人機採用輝達影像辨識技術
黃仁勳去年大加薪60%至3400萬 是英特爾CEO兩倍多

黃仁勳去年大加薪60%至3400萬 是英特爾CEO兩倍多

熱門新聞

美國投資人正處於「遍地黃金」的少見完美投資環境。（路透）

什麼都漲 美國投資人正遇「遍地黃金」的少見好光景

2024-05-17 07:10
全球目前有15位資產突破1,000億美元的超級富豪，圖為排名第一的路易威登集團創辦人兼執行長阿諾特。(美聯社)

身價破千億美元的超級富豪全球共15位 排名第一是他

2024-05-17 01:19
債券交易員再次懷疑美國聯準會今年是否真會降息兩次。(美聯社)

美債空頭重整旗鼓 債劵交易員再次懷疑FED今年會降息兩次

2024-05-21 22:05
英特爾奧勒岡廠內，員工正在高數值孔徑極紫外光曝光機（High-NA EUV）前進行作業。(路透)

這台EUV究竟有多昂貴？讓台積電嚇到說A16節點不一定用

2024-05-14 21:05
近來全球股市高奏凱歌，20大股市中，14個指數都飆破史上最高紀錄。圖為紐約證券交易所交易大廳。(路透)

全球股市紛創新高 14個指數史上最高 美股增值12兆

2024-05-18 22:48
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

美經濟「跌入糞坑」？克魯曼：道瓊4萬點打臉川普

2024-05-22 12:41

超人氣

更多 >
南加華女一覺醒來 銀行存款全被盜 原因竟是手機...

南加華女一覺醒來 銀行存款全被盜 原因竟是手機...
iPhone被偷縱火報復燒錯屋 釀5死 亞裔少年恐坐牢60年

iPhone被偷縱火報復燒錯屋 釀5死 亞裔少年恐坐牢60年
華裔雙胞胎被不同家庭收養 10歲重逢、今年高中畢業再聚首

華裔雙胞胎被不同家庭收養 10歲重逢、今年高中畢業再聚首
60哩強風、冰雹明襲紐約 民眾出行當心

60哩強風、冰雹明襲紐約 民眾出行當心
田間一抹金光 肯州農夫發現700枚內戰時期金銀幣

田間一抹金光 肯州農夫發現700枚內戰時期金銀幣