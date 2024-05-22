麒麟晶片加持賣爆了 華為 MatePad京東預售近10萬台

華為在上周的發表會上推出全新平板系列—華為 MatePad 11.5"S。（取自快科技網站）

華為 在上周的發表會上推出全新平板系列—華為 MatePad 11.5"S，根據京東自營店顯示，華為 MatePad 11.5"S 系列的全款預售銷量已經達到 9.1 萬件，還未正式上市就接近 10 萬件，而且這還僅僅是京東自營的資料，非常搶手。目前，兩款產品都是缺貨狀態。

快科技報導，華為發會後被網友發現，華為 MatePad 11.5"S 系列標配麒麟 9000系列處理器，還支持星閃等技術，起售價卻僅需人民幣1,899 元（約新台幣8,645元）起，性價比非常高。

據悉，該系列共有華為 MatePad 11.5"S（柔光屏）、華為 MatePad 11.5"S 靈動版（普通 LCD）兩款。這兩款產品主要有螢幕和處理器這兩個區別，螢幕很容易分辨，一個是柔光屏，螢幕透光率增強至 95%，書寫體驗提升了 47%，更適合學習，靈動版則是普通 LCD。

處理器方面，華為 MatePad 11.5"S（柔光屏）搭載麒麟 9000WL 晶片 ，可以看做是麒麟 9000S 的降頻、砍基帶版本，擁有 8 核 12 執行緒 CPU。

華為 MatePad 11.5"S 靈動版則是搭載了麒麟 9000WM 晶片，性能進一步降低，CPU 是 6 核 9 執行緒，主頻也更低一些，其他規格基本保持一致。

這個價格就帶來頂級大陸國產麒麟晶片，配合上星閃、鴻蒙等自研技術，MatePad 11.5"S 系列已經成為目前市面上性價比最強的平板之一。這也是自家晶片的核心優勢之一，可以將部分旗艦晶片的次品遮罩核心，性能稍低，但成本大降。