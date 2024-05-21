關注輝達財報 史指和那指小升0.2% 同創新高

美股小幅走高，史坦普500指數和那斯達克綜合指數收盤創下新高，因投資人關注人工智慧(AI)最受青睞的輝達22日的財報。路透

美股小幅走高，史坦普500指數和那斯達克綜合指數收盤創下新高，因投資 人關注人工智慧(AI)最受青睞的輝達 22日的財報。

以科技股為主的那指上漲37.75點或0.22%至1萬6832.62點。史指上漲13.28點或0.25%至5321.41點。道瓊工業指數收盤上漲66.22點或0.17%至3萬9872.99點。

在22日收盤後發布財報的輝達上漲0.64%。分析師預計這家半導體巨頭將發布另一批強勁的業績。光是2024年，股價就已飆升98.03%，過去12個月飆升了205.1%。該股一直處於市場上漲的中心，這主要是由於AI將提高企業獲利的熱情所帶動。

野村私人資本(Nomura Private Capital)跨資產策略主管羅伊(Matt Rowe)指出，投資人目前的輝達持股部位非常重，「如果財報成績不錯，他們沒有人會錯過參與的機會。」「但硬幣的另一面是，如果它不令人興奮，並且沒有某種建設性的反饋來支持持續擴張的想法，那麼它可能會很快被拋售。」

選擇權交易員預計，輝達股價將根據該晶片製造商的最新財報上漲或下跌9%。

Palo Alto Networks下跌3.74%。雖然第3財季獲利和營收都超出預期，但該網路安全公司發布的本季財測僅與LSEG調查的分析師的預測一致。

華爾街前一個交易日經歷了喜憂參半的走勢。那指創下盤中和收盤紀錄，道指因摩根大通 大跌而收跌。

交易員現在將注意力轉向聯準會官員的評論。聯準會理事沃勒表示，他希望在降息之前看到「幾個月」的支持性通膨數據。

羅伊表示，在一些令人擔憂的消費者數據中，市場已經「排除」了通膨的幾個組成部分，「在波動性方面，市場定價為零干擾，就好像幾乎可以保證市場將繼續緩慢上漲。看來一切都解除了。」然而，他又補充說，「在不完美的世界中，市場的定價是完美的。外面發生的很多事情可能會擾亂這個安靜的故事。」

由於市場關注輝達財報，晶片製造商ETF下跌。

VanEck Semiconductor ETF(SMH)回落0.14%，但在20日上漲後，本周仍至今上漲1.9%。iShares Semiconductor ETF(SOXX)下跌0.32%，本周至今仍上漲1.9%。

羅素2000指數5月上漲6.2%，略高於史指5.5%的漲幅。

然而，今年至今小型股指數仍落後於史指。與史指11.4%的漲幅相比，羅素2000指數僅上漲3.4%。

拜登政府將從東北部的戰略儲備中釋出100萬桶汽油，以在7月4日假期和夏季駕駛季節前降低汽油價格。

能源部長格蘭霍姆(Jennifer Granholm)發表聲明表示：「透過在陣亡將士紀念日和7月4日之間戰略性地釋出這些儲備，我們將確保在勤奮的美國人最需要的時候向三州地區和東北部提供充足的供應。」

繼前一交易日暴跌後，摩根大通股價小幅反彈2.01%，但本周仍下跌超過3%，凸顯了20日下跌的力道。如果這種情況持續到週末，它將成為道指表現最差的股票

摩根大通20日股價下跌是因執行長戴蒙在該行投資人大會發表評論後發生的。戴蒙暗示他可能即將退休，而該公司股價對於大規模回購來說太貴了。

雖然本周出現動盪，但該股今年來仍上漲近16%。

在華爾街平靜的一天中，航空股陷入困境。

U.S. Global Jets ETF(JETS)下跌1.77%，為該ETF自5月7日以來的最大跌幅。

美國航空(American Airlines)下跌3.37%，聯合航空(United Airlines)和達美航空(Delta)分別下跌2.91%和1.47%。

雖然消息傳出指稱新加坡航空航班上一名乘客因嚴重亂流而死亡，但並沒有明顯的催化劑導致下降。