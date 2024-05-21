川普社媒母公司第一季財報 淨虧損逾3億美元

前總統川普成立的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）母公司「川普媒體與科技集團」今天表示，公司今年第一季虧損逾3億美元。路透

前總統川普 成立的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）母公司「川普媒體與科技集團」今天表示，公司今年第一季虧損逾3億美元。

法新社報導，日前公開上市的「川普媒體與科技集團」（Trump Media and Technology Group, TMTG）發表聲明指出，相較於去年1月到3月公司淨虧損為21萬300美元，今年同期淨虧損達3億2760萬美元。

TMTG今年第一季銷售額僅77萬500美元。川普2021年先後遭推特（Twitter，現更名為X）和臉書（Facebook）封殺後自行成立Truth Social平台，是TMTG的主要資產。

部分專家將TMTG比作「迷因股」（meme stocks），股價往往隨民眾支持帶動，而非受到企業財務狀況或前景影響。

TMTG今年3月26日在那斯達克股票交易所上市，意味著競逐白宮大位的共和黨 籍川普現在有義務要公開公司季度財報。

TMTG今年3月底由特殊目的收購公司「數位世界收購」（Digital World Acquisition）買下，川普持有57.3%股份。

根據TMTG說法，本季度虧損絕大部分與3.11億美元的非現金支出有關，其中包括與「數位世界收購」合併前，過往負債的清除。

合併的結算成本達630萬美元，導致今年第一季營運虧損達1210萬美元，是去年同期營運虧損的約4倍。

TMTG在華爾街 上市後不久股價暴跌逾70%，4月中才止跌回升。

TMTG執行長、共和黨籍前聯邦眾議員努尼斯（Devin Nunes）指控避險基金非法操縱市場，壓低TMTG股價。

努尼斯在今天的聲明中表示，公司「資金充裕」。

他補充表示：「我們正向營運資金讓我們得以探索並推進一系列廣泛計畫和創新，其中包括潛在合併對象和收購活動，以打造真實社群平台」，還有即時串流電視服務等選項。