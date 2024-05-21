我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

人口縮水房價恐跌 這5城市不利置產

小費激戰 「自願給」變成「一定要」

川普社媒母公司第一季財報 淨虧損逾3億美元

中央社華盛頓20日綜合外電報導
前總統川普成立的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）母公司「川普媒體與科技集團」今天表示，公司今年第一季虧損逾3億美元。路透
前總統川普成立的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）母公司「川普媒體與科技集團」今天表示，公司今年第一季虧損逾3億美元。路透

前總統川普成立的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）母公司「川普媒體與科技集團」今天表示，公司今年第一季虧損逾3億美元。

法新社報導，日前公開上市的「川普媒體與科技集團」（Trump Media and Technology Group, TMTG）發表聲明指出，相較於去年1月到3月公司淨虧損為21萬300美元，今年同期淨虧損達3億2760萬美元。

TMTG今年第一季銷售額僅77萬500美元。川普2021年先後遭推特（Twitter，現更名為X）和臉書（Facebook）封殺後自行成立Truth Social平台，是TMTG的主要資產。

部分專家將TMTG比作「迷因股」（meme stocks），股價往往隨民眾支持帶動，而非受到企業財務狀況或前景影響。

TMTG今年3月26日在那斯達克股票交易所上市，意味著競逐白宮大位的共和黨籍川普現在有義務要公開公司季度財報。

TMTG今年3月底由特殊目的收購公司「數位世界收購」（Digital World Acquisition）買下，川普持有57.3%股份。

根據TMTG說法，本季度虧損絕大部分與3.11億美元的非現金支出有關，其中包括與「數位世界收購」合併前，過往負債的清除。

合併的結算成本達630萬美元，導致今年第一季營運虧損達1210萬美元，是去年同期營運虧損的約4倍。

TMTG在華爾街上市後不久股價暴跌逾70%，4月中才止跌回升。

TMTG執行長、共和黨籍前聯邦眾議員努尼斯（Devin Nunes）指控避險基金非法操縱市場，壓低TMTG股價。

努尼斯在今天的聲明中表示，公司「資金充裕」。

他補充表示：「我們正向營運資金讓我們得以探索並推進一系列廣泛計畫和創新，其中包括潛在合併對象和收購活動，以打造真實社群平台」，還有即時串流電視服務等選項。

川普 共和黨 華爾街

上一則

小米汽車SU7保費超過瑪莎拉蒂

延伸閱讀

川普與共和黨選舉募款 今年4月首度超越拜登

川普與共和黨選舉募款 今年4月首度超越拜登
川普傳記片坎城首映 觀眾喝采8分鐘

川普傳記片坎城首映 觀眾喝采8分鐘
川普時期外交官員組團私訪以色列 見內唐亞胡和在野領袖

川普時期外交官員組團私訪以色列 見內唐亞胡和在野領袖
若中武力犯台 美是否援助？龐培歐：一定會到

若中武力犯台 美是否援助？龐培歐：一定會到

熱門新聞

英特爾奧勒岡廠內，員工正在高數值孔徑極紫外光曝光機（High-NA EUV）前進行作業。(路透)

這台EUV究竟有多昂貴？讓台積電嚇到說A16節點不一定用

2024-05-14 21:05
美國投資人正處於「遍地黃金」的少見完美投資環境。（路透）

什麼都漲 美國投資人正遇「遍地黃金」的少見好光景

2024-05-17 07:10
全球目前有15位資產突破1,000億美元的超級富豪，圖為排名第一的路易威登集團創辦人兼執行長阿諾特。(美聯社)

身價破千億美元的超級富豪全球共15位 排名第一是他

2024-05-17 01:19
台積電位於亞利桑納州北鳳凰城廠區驚傳爆炸，造成至少1人重傷。(取自AZFamily | Arizona News YouTube 頻道)

台積電鳳凰城廠區驚傳爆炸 至少1人重傷

2024-05-15 21:10
近來全球股市高奏凱歌，20大股市中，14個指數都飆破史上最高紀錄。圖為紐約證券交易所交易大廳。(路透)

全球股市紛創新高 14個指數史上最高 美股增值12兆

2024-05-18 22:48
繪圖處理器大廠輝達（Nvidia）22日公布財報，能否再度釋出大利多引爆新一波人工智慧（AI）概念股漲勢，投資人拭目以待。（路透）

AI熱潮方興未艾 Nvidia緊握AI晶片2大優勢 可望挑戰3兆美元市值

2024-05-18 08:20

超人氣

更多 >
舒淇穿Armani高訂現身美翻全場 網讚：紅毯穿搭的天花板

舒淇穿Armani高訂現身美翻全場 網讚：紅毯穿搭的天花板
錢買不到快樂 美國人後悔莫及的大額消費有這些

錢買不到快樂 美國人後悔莫及的大額消費有這些
原定飛往新加坡…新航波音客機遇嚴重亂流2死30傷 緊急迫降曼谷

原定飛往新加坡…新航波音客機遇嚴重亂流2死30傷 緊急迫降曼谷
7旬「租霸」華嫗遭驅逐 抓咬廝打房東 招來6警車

7旬「租霸」華嫗遭驅逐 抓咬廝打房東 招來6警車
個人淨資產61億 美超微梁見後:成功關鍵是「無為」

個人淨資產61億 美超微梁見後:成功關鍵是「無為」