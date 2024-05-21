小米汽車SU7保費超過瑪莎拉蒂。圖為小米電動車SU7。（中新社）

小米汽車SU7保費 超過瑪莎拉蒂的話題引發熱議，售價人民幣20萬元（約合2.76萬美元）級別的小米SU7，年保費為人民幣6,000（約合829美元）至8,000元（約合1105美元），而售價人民幣68萬元（約合9.4萬美元）的瑪莎拉蒂燃油新車，首年保費也僅需人民幣6,000元。

小米汽車回應表示，該車險 定價符合市場主銷新能源電動轎車的整體保費水準，保費由合作保險 公司進行定價，按照新能源車險專屬條款進行承保，主要圍繞三電系統提供保障，同一車型和承保方案在不同省市地區的保費定價不同。

界面新聞報導，多位一線車輛保險從業者表示，由於出險頻率和案均賠款較高，新能源汽車的保費普遍高於燃油車型。小米SU7的年保費定價與同級別新能源車型基本持平，並不算貴，極氪001、007和智界S7的首年保費也在這一區間。

此次小米汽車保費引發討論，可能主要由於首款車型SU7熱度較高所致。中國銀保信發佈的《新能源汽車保險市場分析報告》顯示，新能源汽車的平均保費實際上比燃油車高出大約21%，保費上漲也比較快。

上述人士表示，新能源汽車動力電池、電機、電控系統問題容易發生事故。此外智慧系統尤其影音功能容易出現黑屏、死機等故障，影響行車安全，從而提高出險頻率。根據中國銀保信的資料，家用新能源汽車核心動力的損毀率是燃油車發動機事故率的3倍。

新能源車更高的智慧化集成度，以及車輛所有者區別於燃油車車主的駕駛行為，都是導致賠付成本較高的主要原因。而在社會面上，不少新能源車進行私車營運（例如網約車），但按照家用車進行投保，進一步拉高了整體費率水準。

資料分析機構Tecdat拓端去年底發布的報告顯示，從車損險來看，新能源汽車的賠付率整體高於傳統燃油車。在家用車這一使用性質占比最高的車型中，新能源汽車的賠付率較傳統燃油車高出約30%。

更早時候，太保產險總經理曾義指出，新能源車出險率高出燃油車出險率近一倍，加上汽車出行較此前大幅提升，新能源車險成本甚至超過了100%。

一位財險人士表示，按照當前電動汽車核心零部件的成本定價，短期內保費可能不會有明顯的降低。僅電池成本就在十幾萬，沒有外力推動的話新能源汽車保費很難便宜。考慮到成本壓力，部分車險公司或會提高定價。

另有從業者認為，當前不同業務員所能提供的讓利幅度有所不同，一定程度上造成行業局面的混亂。未來伴隨針對新能源汽車保險的相關政策不斷完善，規範保險公司的定價和服務品質，車主的保險費用可能更加合理。

據央視新聞報導，國家金融監管總局發布《關於推進新能源車險高品質發展有關工作的通知（徵求意見稿）》，針對車險價格高、賠付率高等問題，擬放寬保險公司新能源商業車險的自主定價係數範圍。