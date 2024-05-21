FT：這波金價上漲純屬「中國製造」

國際金價20日再創新高，且過去兩個月來倫敦市場金價上漲10%，而過去一個月來價格更迭創新高，綜合各項數據推斷，這波漲勢主要是「中國製造」。 路透

國際金價 20日再創新高，且過去兩個月來倫敦市場金價上漲10%，而過去一個月來金價更迭創新高。綜合各項數據推斷，這波漲勢主要是「中國製造」。

英國金融時報（FT）Lex專欄報導，每年春節前後一向是中國購買黃金的旺季，今年買氣更突破以往，且改變全球金市的遊戲規則。

今年第1季以現貨為基礎的黃金ETF，淨流出113公噸黃金，是連續第八季淨流出；4月在英國、法國及德國 掛牌的黃金ETF流出的黃金最多，反觀4月上海黃金交易所的成交量，幾乎比去年同期增加一倍。FT指出，這也證明國際金價近來迭創新高純屬「中國製造」。

中國購買黃金熱潮，也表現在溢價水位上。中國的現貨金價每英兩約比倫敦國際行情高出約85美元。以往在春節之前也經常出現這種溢價情況，但這一次溢價卻持續近一年之久，其中一部分需求是源自於對抗通膨，而地緣衝突升高也使黃金等安全資產更具吸引力，但現在黃金更被用來作為人民幣可能貶值的避險工具。今年來人民幣對美元已貶值2%。

一些中國買家也可能因為人民銀行積極購買黃金，於是也放心跟著買進。過去一年來，人行一直是購買黃金數量最多的央行 ；去年人行黃金準備數量增加225公噸，創新高。

分析師指出，儘管金價已大幅上漲，但來自中國的激情便足以支持金價在未來幾個月內繼續上漲。