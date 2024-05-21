我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

旅客憶新航死亡亂流瞬間 班機陡降旅客撞艙頂

川普與共和黨選舉募款 今年4月首度超越拜登

FT：這波金價上漲純屬「中國製造」

編譯任中原／綜合外電
國際金價20日再創新高，且過去兩個月來倫敦市場金價上漲10%，而過去一個月來價格更迭創新高，綜合各項數據推斷，這波漲勢主要是「中國製造」。 路透
國際金價20日再創新高，且過去兩個月來倫敦市場金價上漲10%，而過去一個月來價格更迭創新高，綜合各項數據推斷，這波漲勢主要是「中國製造」。 路透

國際金價20日再創新高，且過去兩個月來倫敦市場金價上漲10%，而過去一個月來金價更迭創新高。綜合各項數據推斷，這波漲勢主要是「中國製造」。

英國金融時報（FT）Lex專欄報導，每年春節前後一向是中國購買黃金的旺季，今年買氣更突破以往，且改變全球金市的遊戲規則。

今年第1季以現貨為基礎的黃金ETF，淨流出113公噸黃金，是連續第八季淨流出；4月在英國、法國及德國掛牌的黃金ETF流出的黃金最多，反觀4月上海黃金交易所的成交量，幾乎比去年同期增加一倍。FT指出，這也證明國際金價近來迭創新高純屬「中國製造」。

中國購買黃金熱潮，也表現在溢價水位上。中國的現貨金價每英兩約比倫敦國際行情高出約85美元。以往在春節之前也經常出現這種溢價情況，但這一次溢價卻持續近一年之久，其中一部分需求是源自於對抗通膨，而地緣衝突升高也使黃金等安全資產更具吸引力，但現在黃金更被用來作為人民幣可能貶值的避險工具。今年來人民幣對美元已貶值2%。

一些中國買家也可能因為人民銀行積極購買黃金，於是也放心跟著買進。過去一年來，人行一直是購買黃金數量最多的央行；去年人行黃金準備數量增加225公噸，創新高。

分析師指出，儘管金價已大幅上漲，但來自中國的激情便足以支持金價在未來幾個月內繼續上漲。

金價 央行 德國

上一則

美股漲得華爾街分析師措手不及 紛紛上修年底目標價

延伸閱讀

越南金價高漲走私猖獗 每兩黃金高出國際金價849美元

越南金價高漲走私猖獗 每兩黃金高出國際金價849美元
金價走上歷史高位 中老牌黃金品牌準備再度衝刺上市

金價走上歷史高位 中老牌黃金品牌準備再度衝刺上市
策略師：貴金屬還會再漲幾個月 恐創歷史新高

策略師：貴金屬還會再漲幾個月 恐創歷史新高
中國連18個月買黃金 增至7280萬盎司

中國連18個月買黃金 增至7280萬盎司

熱門新聞

英特爾奧勒岡廠內，員工正在高數值孔徑極紫外光曝光機（High-NA EUV）前進行作業。(路透)

這台EUV究竟有多昂貴？讓台積電嚇到說A16節點不一定用

2024-05-14 21:05
美國投資人正處於「遍地黃金」的少見完美投資環境。（路透）

什麼都漲 美國投資人正遇「遍地黃金」的少見好光景

2024-05-17 07:10
全球目前有15位資產突破1,000億美元的超級富豪，圖為排名第一的路易威登集團創辦人兼執行長阿諾特。(美聯社)

身價破千億美元的超級富豪全球共15位 排名第一是他

2024-05-17 01:19
台積電位於亞利桑納州北鳳凰城廠區驚傳爆炸，造成至少1人重傷。(取自AZFamily | Arizona News YouTube 頻道)

台積電鳳凰城廠區驚傳爆炸 至少1人重傷

2024-05-15 21:10
近來全球股市高奏凱歌，20大股市中，14個指數都飆破史上最高紀錄。圖為紐約證券交易所交易大廳。(路透)

全球股市紛創新高 14個指數史上最高 美股增值12兆

2024-05-18 22:48
有「股神」之稱巴菲特旗下投資公司波克夏周三公布第1季持股變化時，可能透露自2023年下半年開始積累的「神秘」 股票。(路透)

巴菲特旗下波克夏買了哪支神秘股票？ 巴隆周刊這樣猜

2024-05-13 22:05

超人氣

更多 >
舒淇穿Armani高訂現身美翻全場 網讚：紅毯穿搭的天花板

舒淇穿Armani高訂現身美翻全場 網讚：紅毯穿搭的天花板
伊朗總統墜機身亡 CNN專家分析2原因疑釀禍

伊朗總統墜機身亡 CNN專家分析2原因疑釀禍
錢買不到快樂 美國人後悔莫及的大額消費有這些

錢買不到快樂 美國人後悔莫及的大額消費有這些
7旬「租霸」華嫗遭驅逐 抓咬廝打房東 招來6警車

7旬「租霸」華嫗遭驅逐 抓咬廝打房東 招來6警車
原定飛往新加坡…新航波音客機遇嚴重亂流2死30傷 緊急迫降曼谷

原定飛往新加坡…新航波音客機遇嚴重亂流2死30傷 緊急迫降曼谷