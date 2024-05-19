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FED主席鮑爾為畢業生致詞：期待變革、思考如何回饋社會

編譯季晶晶／綜合外電
聯準會主席鮑爾因為確診，為喬治城大學法學院畢業典禮致詞以錄影方式進行，他敦促畢業生期待變革並思考如何回饋社會。(路透)
聯準會主席鮑爾因為確診，為喬治城大學法學院畢業典禮致詞以錄影方式進行，他敦促畢業生期待變革並思考如何回饋社會。(路透)

美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）周日以錄影方式為他的母校喬治城大學法學院畢業典禮致詞，他這次沒提到通膨、利率或經濟，而是回顧自己的人生經歷，告訴畢業生預期改變並回饋社會。

鮑爾上周四新冠病毒檢測呈陽性，目前正居家辦公，所以未能親臨典禮現場。

45年前自喬治城大學法學院畢業的鮑爾強調，職場和人生不可避免地都會發生根本性的變革，其中大部分由技術驅動，他也敦促畢業生勇於承擔風險，所以能在個人和專業領域上不斷成長。

他說：「如果我可以告訴年輕的自己一些事，那就是讓自己置身於將遭遇嚴峻挑戰、從事新事物的環境裡。假設你會犯錯。要從錯誤中汲取教訓，不過分糾結而悔恨不已，你會跌倒，爬起來，再重覆循環。」

鮑爾早已離開法律界，但他強調這個教育背景開啟了許多潛在道路，包括為政府效力的機會。

他說：「你們每個人都有能力能在選擇的領域裡獲致成功；重要的是，你們也要考慮如何回饋社會 ，利用你們的才華改變現狀。」他鼓勵畢業生「考慮大我」。  

鮑爾提起從律師到公職人員的成長之路：他在紐約一家投資銀行工作時，上司是後來擔任美國財長的布雷迪（Nicolas Brady）。他回憶自己當時如何鼓起勇氣告訴布雷迪，他渴望進入政府部門擔任公職。

布雷迪後來把這位年輕律師拉來協助一家石油公司，抵禦惡意收購，兩人數月間不停地往返華盛頓處理該案，有了密切接觸。幾年後，布雷迪負責領導財政部時，邀請鮑爾加入。

鮑爾說：「重點是：如果我那天沒強迫自己從辦公桌前站起來，爬樓梯上15樓，去他辦公室自薦，我的餘生會大不相同，今天也不會站在這裡。」

鮑爾最後鼓勵畢業生思考如何回饋社會。他引述前聯準會主席柏南克的話：「那些最幸運的人，也最有責任要努力工作，為改善世界做出貢獻，並與他人分享其幸運。」

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