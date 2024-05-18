現在投資美債可好？分析師以5客觀標準斷定：審慎樂觀

現在持有美國公債究竟明不明智？這個問題近來在華爾街引起激辯。美聯社

現在持有美國公債究竟明不明智？這個問題近來在華爾街引起激辯。

昔日有「債券 天王」之稱的品浩（PIMCO）共同創辦人葛洛斯站在懷疑陣營。葛洛斯本月初在個人網站表示，1980年代他在品浩任職時開創的「總回報」策略如今已不合時宜，因為通膨高於預期、政府又大舉發債支應赤字支出，美債殖利率 恐會持續走高，他甚至還勸告投資 人別買債券基金。

數日後，Bianco顧問公司總裁畢安科撰文反駁葛洛斯論點。畢安科認為，債券「總回報」投資沒死，只是不能再倚賴殖利率不斷下滑，必須在熊市時努力保護債息收益，在好景時設法放大收益。他宣稱，精明的基金經理人懂得在總經環境不明時趨吉避凶，密切關注通膨展望、聯準會（Fed）政策動向、中性利率何在、債券大量發行的影響。如能謹慎做好風險控管，債券基金績效至少能達到股市年報酬率的三分之二，而且波動性遠低於股票投資。

專家看法南轅北轍，凸顯通膨頑強、預算赤字缺口擴大、Fed何時降息等變數，使得債市短期展望朦朧不清。

不過，MarketWatch報導，道明證券固定收益分析師團隊本周發表研究報告，以下列五項客觀標準來評估此時投資美債是否適宜，結論是：審慎樂觀。

一、美債提供吸引人的風險調整前瞻報酬

美國公債殖利率已回升，如今升到可與美國大型股提供的盈餘收益率等量齊觀，此乃逾20年來首見。如此一來，「股票風險溢價」（ERP）已降到接近零。所謂股票風險溢價，指的是股票交易員因持有股票承擔的風險比持有美國公債高，而要求的風險溢價。

如今，股票提供的報酬未必高於債券。理論上，這意味債券在這種價位顯得比股票吸引人。

二、實質利率接近金融海嘯前夕迄今最高

經通膨調整後，美債殖利率正接近自2007~2008全球金融危機爆發前夕以來的最高水準。

長久以來，債券提供的殖利率一直在谷底徘徊，如今既已大幅攀升，給投資人另一個理由樂觀看待債券投資報酬展望。未來即使債券價格下跌，也至少能被殖利率升高抵銷一部分損失。

三、價格看漲使美債吸引力增強

如前文所述，即使美債債格今後下跌一些，較高的殖利率也能提供投資人許多緩衝。

另一方面，倘若Fed如市場所料，年底前降息至少一次，美債價格有可觀的上漲空間。一旦Fed降利率，可能壓低美債殖利率，進而推升債券價格，因為債券殖利率與價格走向相反。

這表示，持有最新一批美債的投資人，可能魚與熊掌兼得，既賺價差也賺債息。據估計，殖利率每降低100個基點，30年期美債價格便會上漲超過20%。

四、期限溢價可能進一步攀升

這是審慎看待美債投資的理由之一。所謂期限溢價（term premium），指的是投資人持有較長天期債券，因為風險較高，而要求享有的額外報酬。

從某方面來看，期限溢價是衡量短期利率走向不確定性的一種指標，在去年秋季美債殖利率衝上5%時由負轉正，但最近又滑向0%。

道明證券團隊預期，期限溢價終會再度回升。至於長債殖利率下降的幅度足不足以彌補期限溢價升高--因而抵銷對債券價格的影響--仍有待觀察。

五、預算赤字可能持續居高不下

這是空頭人士看空美債的常舉的理由之一：預算赤字遞增可能推升美債殖利率。

無論今年11月誰當選美國總統，美國聯邦預算赤字都可能維持在承平時期的歷史高峰，迫使財政部擴大發債以支應赤字支出。儘管目前為止，發債狂潮推高殖利率的疑慮冒出一陣就消退，但基於政治上可行的解決之道付諸厥如，此問題仍可能揮之不去。

美國公債殖利率17日攀升，但過去一周來仍下滑。4月消費者物價指數（CPI）數據大致符合預期，其他經濟指標也指向美國經濟降溫，美債殖利率隨之下滑；但多位Fed決策官員表示通膨仍熱、降息時機未到，又使殖利率連續兩天走高。過去一周來，美國10年期公債殖利率滑落0.084個百分點，降至4.419%；2年期殖利率同步下滑0.044個百分點，降至4.822%。