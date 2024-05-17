道指收盤站上4萬點 連5周走升

道瓊工業指數史上首次收於4萬點之上；前一天，道指在盤中觸及這個水平。歐新社

道瓊工業指數史上首次收於4萬點之上；前一天，道指在盤中觸及這個水平。

道指上漲134.21點或0.34%至4萬3.59點。史坦普500指數微漲6.17點或0.12%至5303.27點；那斯達克指數收跌12.35點或0.07%至1萬6685.97點。

沃爾瑪和開拓重工分別上漲1%和1.56%，領漲道指。Chubb和Valero Energy分別上漲3.55%和4.77%，是史指中漲幅最大的股票。

股指本周表現強勁，道指上漲1.2%，連續第5周上漲。史指和那指本周分別上漲1.5%和2.1%，創2月以來最長的連漲紀錄。

道指16日盤中觸及4萬51.05點，跨越4萬點重要心理關口，隨後回落，收盤下跌0.1%。

雖然本季開局艱難，本周的上漲推動三大指數在第2季進入正值區域。目前，史指和那指在2024年的漲幅均超過11%，而道指也超過6%。

即使部分投資 人對當前反彈的持久性表示擔憂，但合眾銀行資產管理公司的高級投資策略師海林認為，經濟成長和通膨放緩的結合是完美的催化劑，「至少在2024年的不久將來，這是一個相當樂觀的設定。」「我們意識到估值相對於歷史水平有點高，但獲利成長和穩定性也是如此。」

本周資訊科技和房地產 類股引領史指上漲。

資訊科技股本周上漲2.9%，房地產股上漲2.53%。緊隨其後的是醫療保健和通訊服務，分別上漲1.84%和1.7%。

另一方面，非必需消費品和工業為本周僅有的兩個下跌的類股，分別下跌0.05%和0.36%。

無論是聯準會 還是廣大大眾，對通膨的擔憂並未消失，但對美國企業來說，通膨反而是利多。

FactSet資深獲利分析師巴特斯(John Butters)發布的研究顯示，在聯準會開始從接近零的利率開始升息時，史指成分股在與股東和分析師舉行的財報電話會議上提及通膨的數量，在2022年第1季和第2季達到高峰，分別為410家和412家；但之後已連續7季下降。

FactSet掃描3月15日至5月17日的電話會議記錄，提到「通貨膨脹」一詞的公司只有219家。不過就算是219家也高於180家的10年平均值。FactSet 表示，即使史指中還有約30家公司尚未公布第1季業績，但總數仍不會超過2023年第4季的285家。

巴特斯的報告指出，只有24家公司的管理團隊在最新財報電話會議上提到通貨膨脹10次以上，其中以達頓餐廳(Darden Restaurant)的23次和通用磨坊(General Mills)的21次為首。消費必需品公司有86%，金融公司有72%提到通膨。

瑞銀在最新報告中表示，近幾周經濟數據的疲軟支持了一種觀點：投資人最終可能會在2024年獲得備受期待的降息。

該行寫道：「我們仍然相信，最近的經濟數據支持了我們的觀點，即通貨緊縮的回歸應該會讓聯準會在今年稍晚時開始放鬆政策。」

瑞銀補充表示，近幾個月住房等類別的價格壓力也有所緩解，這應有助於降低整體通膨。

Boot Barn繼續吸引分析師的關注，因為它專注於熱門時尚類別：西部風格。

瑞銀(UBS)分析師索爾(Jay Sole)給予買入評級，他告訴客戶，該零售商的股票可能會再上漲25%左右。他的樂觀論點部分與該公司對美國西部風格和工作服風格的關注有關，這些風格目前很流行。

索爾告訴客戶：「該股是兩個利基市場和服務不足類別中的主導零售商。」此外，該公司的擴張計劃是預計未來銷售和獲利強勁的理由。

最近股市上漲至歷史新高，但富國銀行預計這個趨勢將發生逆轉。

分析師哈維指出，「壞消息就是好消息」的趨勢已將主要股指推至新高。然而，他認為市場不太可能繼續持續走高，至少目前是如此。

他寫道：「預計近期會出現波動，年底史指將反彈至我們的5535點目標。」這個目標價相當於還有4.5%的上漲空間。