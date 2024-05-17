我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年度大血拼 2024亞馬遜會員購物日7月登場

爸媽沒錢了 海外中國學生恐面臨「留學斷供」

這類股因拜登加徵中國商品關稅而鹹魚翻身

編譯林聰毅／綜合外電
在美國總統拜登宣布對中國電動車、太陽能等產品加徵關稅後，美國乾淨能源類股成為最大受惠者之一。路透
在美國總統拜登宣布對中國電動車、太陽能等產品加徵關稅後，美國乾淨能源類股成為最大受惠者之一。路透

在美國總統拜登宣布對中國電動車、太陽能等產品加徵關稅後，前段時間股價曾遭重挫的美國乾淨能源類股，成為最大受惠者之一。

本周追蹤從再生電力、半導體到太陽能等產業的iShares全球乾淨能源指數股票型基金（ETF），上漲約3%。Plug Power股價大漲33%，Enphase Energy股價勁揚 8%，NextEra Energy股價上漲4%。

這股漲勢的主要推手是拜登總統正準備對180億美元的中國進口商品加徵關稅，包括鋼鐵和鋁、電動車、太陽能電池和醫療產品等產業。根據CNN報導，新稅率包括對電動車課稅100%、太陽能組件50%，以及其他產業25%。

拜登政府的一位高級官員說：「中國不能是世界上唯一提供我們所需乾淨技術的國家。」 「我們需要分散而非集中生產我們最關鍵的商品和技術。」

去年，供應鏈混亂和高利率重創了乾淨能源類股，高利率往往使消費者更難以改用乾淨能源，因為像安裝住宅太陽能系統，可能花費數千美元並且需要貸款。此外，美國政府在氣候解決方案上投入大量資金，也未能成功提振此產業。

但部分投資人警告說，儘管關稅可能會繼續提振乾淨能源股，但此類股最近的漲勢有部分原因是搭乘股市創下歷史新高的順風車，交易員願意在投資組合中承擔更多風險。

Interactive Brokers首席策略師Steve Sosnick說，在加徵關稅後，該產業的投資前景應會比以前更好，但這並不意味著所有這些公司都擺脫了困境。

關稅 拜登 投資

上一則

美股早盤平盤波動 下周就看Nvidia

延伸閱讀

2020年投給拜登的決戰州選民 今年不再相挺

2020年投給拜登的決戰州選民 今年不再相挺
美對中電動車發動貿易戰 中學者：大選需要

美對中電動車發動貿易戰 中學者：大選需要
IMF抨擊美國對中發動關稅戰 白宮反駁指稱是必要手段

IMF抨擊美國對中發動關稅戰 白宮反駁指稱是必要手段
通膨趨緩 道瓊首度觸及4萬點大關 收盤小跌

通膨趨緩 道瓊首度觸及4萬點大關 收盤小跌

熱門新聞

英特爾奧勒岡廠內，員工正在高數值孔徑極紫外光曝光機（High-NA EUV）前進行作業。(路透)

這台EUV究竟有多昂貴？讓台積電嚇到說A16節點不一定用

2024-05-14 21:05
中國人民幣存款4月大減人民幣4兆元。（美聯社）

存款去哪兒了？中國人民幣存款4月大減4兆元

2024-05-12 10:17
台積電位於亞利桑納州北鳳凰城廠區驚傳爆炸，造成至少1人重傷。(取自AZFamily | Arizona News YouTube 頻道)

台積電鳳凰城廠區驚傳爆炸 至少1人重傷

2024-05-15 21:10
母親節前夕，五位經濟學家分享媽媽給她們最棒的財務忠告，這些叮嚀讓她們受用一輩子。路透

聽媽的話受用一生 5經濟學家分享母親財務智慧

2024-05-11 12:48
拜登將於14日正式宣布對七大中製產品開徵及提高關稅。（路透）

美國宣布對7大中製產品開徵及提高關稅 電動車拉高到100%

2024-05-14 07:02
有「股神」之稱巴菲特旗下投資公司波克夏周三公布第1季持股變化時，可能透露自2023年下半年開始積累的「神秘」 股票。(路透)

巴菲特旗下波克夏買了哪支神秘股票？ 巴隆周刊這樣猜

2024-05-13 22:05

超人氣

更多 >
「慶餘年2」開播即爆款 第一個口碑翻車的卻是「這個女配角」…

「慶餘年2」開播即爆款 第一個口碑翻車的卻是「這個女配角」…
曾多次投票卻不能領社安金 佛州男住美64年才知非公民

曾多次投票卻不能領社安金 佛州男住美64年才知非公民
真的撐不下去了？班艾佛列克和珍妮佛洛佩茲傳將離婚

真的撐不下去了？班艾佛列克和珍妮佛洛佩茲傳將離婚
列車來了…男子命懸一線 紐約警員跳入地鐵軌道救人

列車來了…男子命懸一線 紐約警員跳入地鐵軌道救人
她佔了這個公務職缺 年薪高過市長、州長甚至美國總統

她佔了這個公務職缺 年薪高過市長、州長甚至美國總統