美股早盤平盤波動 下周就看Nvidia

美股從道瓊指數首次突破40,000點的漲勢中回落後，17日早盤於平盤波動。美聯社

美股 三大指數本周同步改寫歷史新高後，17日早盤在平盤附近遊走，不過史坦普500 指數周線邁向連四紅，有望寫下2月以來最長周線連漲紀錄。

道瓊、史坦普500、和那斯達克 綜合指數，早盤漲跌幅度都在0.1%以內。費城半導體指數漲0.45%、台積電ADR一度下跌2.15%，紐約午盤前跌幅也收斂至0.2%不到，輝達（Nvidia）賣壓相對較重，跌幅仍有1%。輝達定下周三（22日）美股盤後公布財報，市場屏息以待。

美國多位聯準會官員16日表示，通膨可能需要更長時間才能達到2%。主要券商仍維持對聯準會今年降息時機的預測不變。

企業消息方面，電玩零售商遊戲驛站（GameStop）本周初累計暴漲近180%，帶動「迷因股」齊揚，但17日表示第1季銷售有下滑跡象，股價早盤應聲暴跌25.84%。另一方面，Reddit與OpenAI昨日達成合作協議後，股價激漲，17日早盤再漲逾15%。

CNBC報導，美股本周漲勢有助帶動三大指數扭轉第2季初的逆勢。史坦普500和那斯達克今年來已漲逾11%，而道瓊也漲超過5%。

Globalt Investments資深產品組合經理馬丁表示，美股三大指數邁向新的里程碑，顯示外界預期降息時點已近。此外，對人工智慧（AI）和美企獲利的樂觀展望，也有助將市場推往未知的領域。