小摩CEO戴蒙：通膨和利率居高不下的時間 可能比各界料想還久

摩根大通（小摩）執行長戴蒙。（路透）

摩根大通（小摩）執行長戴蒙（Jamie Dimon）表示，美國經濟仍受到龐大物價壓力的影響，可能意味著利率 居高不下的時間將比許多投資人的預期還要更久，「我們眼前有許多推升通膨的力量」。他也認為，目前推升市場的因素為「樂觀情緒」（happy talk），他推估美國經濟軟著陸的機率依然只有市場預期水準的一半。

戴蒙16日接受彭博電視訪問時，表示推升通膨的因素包括與綠能 經濟、再軍事化、基礎建設支出及龐大財政赤字的相關成本，「基本通膨可能不會如許多人期待般下滑」，「如果你面臨更高的利率，和停滯性通膨－希望這不會發生－你將看到不動產、開槓桿的企業以及民間信用出現壓力」。

他說，現在股市非常高，而通膨維持高點或利率上揚的機率高於許多人的預期，「我的看法是不管世界預期軟著陸的機率有多少，我推估的機率可能都只有一半，我認為有地方出錯的機率會高於人們所想」，「樂觀情緒」正是市場未評估到這些因素的主因。

不過，他指出，雖然利率升高可能是更大的意外，但地緣政治情勢可能創造出「我們現在擔心的主要壓力」，因為地緣政治也會對影響石油 與天然氣價格、貿易以及各國聯盟。