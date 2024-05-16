道指盤中短暫突破4萬點 本波牛市最高點

沃爾瑪帶領道指突破4萬點，這家全球最大零售商憑藉強勁的第1財季業績，股價上漲6.97%；2024年以來股價上漲20.53%。美聯社

道瓊工業指數小幅收低，但盤中首次短暫突破4萬點。

在盤中最高點，道指達到4萬51.05點，這是2022年10月開始的牛市最高點。道指年初也曾接近4萬點，但因對高利率的擔憂而回落。由於強勁的獲利和疲軟的通膨數據，5月漲勢再次被點燃。

道指收跌38.62點或0.1%收3萬9869.38點。史坦普500指數下跌11.05點或0.21%收5,297.1點。那斯達克指數下跌44.07點或0.26%收1萬6698.32點。

史指在15日首次收盤站上5300點後，盤中也再締新猷；而以科技股為主的那指15日也創下歷史新高。道指2024年上漲近6%，而那指和史指分別上漲11%。

聯信財富管理公司投資 長林奇表示：「這個成就證明了資本形成、創新、利潤成長和經濟韌彈性的力量。」「近期的科技走勢和基本面優勢，包括獲利和利率，代表近期將進一步上漲。」

沃爾瑪帶領道指突破4萬點，這家全球最大零售商 憑藉強勁的第1財季業績，股價上漲6.97%；2024年以來股價上漲20.53%。

道指邁向4萬點，主因降息預期和人工智慧(AI)熱情提振了投資人情緒。根據芝商所集團的FedWatch工具，聯準會首次降息已定價在9月。本周4月消費者物價漲幅低於預期後，這種預期有所加強。

最重要的是，亞馬遜、Meta Platforms和輝達等科技寵兒今年都大幅上漲。

亞馬遜在第1季加入百年歷史的道指，全年上漲超過22%。今年道指表現最佳的其他公司包括美國運通和高盛。由於投資人押注經濟將避開衰退且消費者將保持強勁，兩支股票2024年均上漲超過19%。

Baird分析師梅菲爾德認為，這種反彈仍有力量持續下去，「這具有周期性牛市的所有跡象，而且據我們所知，它並沒有失去動力。」

根據Baird Equity Research的數據，隨著許多銀行的估值觸及52周新高，目前的上漲空間變得更加有限。

該公司在最新報告中寫道：「更新的市值和資產意味著上漲空間較小，但區域性的價值仍然更高，但不建議繼續追逐。」

分析師喬治指出，雖然去年秋天的低預期為投資人舒適地購買銀行個股提供了安全緩衝，但以銀行業當前的價格計算，這個安全緩衝「基本上可以忽略不計」。

在AI相關順風的支撐下，科技類股很大程度引領了當前股指的上漲。光是今年，圖形處理器製造商輝達就上漲了95.87%。

雖然美股呈現牛市，巴克萊銀行仍然對科技業持建設性態度。

策略師克里許納(Venu Krishna)在報告中寫道，「大型科技公司的基本面看來仍然不錯，未來幾季仍有成長空間，即使科技股的表現空間門檻已經升至非常高。大型科技股的修正進一步強化了第1季之後的獲利，與史指其他公司的獲利差異更大。」

他補充說，在日益令人不安的宏觀經濟環境下，該行業的防禦性獲利也具有稀缺價值。

好市多 上漲0.77%，盤中觸及每股804.5元歷史新高，是這家會員制大型商店首次突破800元門檻。

1993年該零售商與Price Club合併時，其股價還不到每股10元。該股今年上漲21.89%，跑贏史指11%的漲幅。

已故好市多董事會成員芒格(Charlie Munger)是這家零售商的早期投資者和大力支持者，他自稱是該公司的「徹底癮君子」。他非常看好好市多的會員業務和獎勵計劃，以及其大型、高效的商店和一貫強大的管理。 他相信好市多最終將成為網路巨頭，並在此過程中對亞馬遜構成威脅。

該公司定於5月30日公布第3財季收益。

摩根大通表示，GameStop散戶投資人參與度13日創下3年來新高。普通交易員參與這家電玩零售商股票的交易量約為30%，為2021年來僅見。