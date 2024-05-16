我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

他靠這個策略 每周有1.1萬元被動收入

14歲少年吃辣玉米片身亡 驗屍報告：攝入大量辣椒素

AI助力 蘋果將推新功能 幫身障者用眼控制iPhone、iPad

中央社台北16日電
（路透）
（路透）

蘋果公司（Apple）將於台灣時間6月11日舉辦年度全球開發者大會（WWDC），今天先公布將於今年稍晚推出的全新輔助使用功能，包括「眼動追蹤」、「音樂觸覺」和「聲音捷徑」。

蘋果全球輔助使用政策和倡議資深總監赫林格（Sarah Herrlinger）在官網發文表示，每年蘋果在輔助使用方面都會有新突破，這些新功能將對廣大使用者的生活發揮影響力，並為通訊、控制裝置、在世界各地移動等活動提供新方式。

人工智慧（AI）的驅動下，「眼動追蹤」功能讓使用者僅用眼睛即可控制iPad和iPhone，專為有身體障礙的使用者而設計，使用前置鏡頭在幾秒鐘內即可完成設定和校正，透過裝置端的機器學習技術，用於設定和控制此功能的所有資料都安全保存在裝置端，不會分享給蘋果。

「音樂觸覺」是聾人或聽力障礙使用者在iPhone上體驗音樂的新方式，啟用這項輔助使用功能後，iPhone的觸感引擎會根據音樂音訊提供輕點、觸感、精巧的振動等觸覺效果。

此外，透過「語音捷徑」功能，iPhone和iPad使用者可以指定語音助理Siri能理解的自訂話語，用以啟動捷徑並完成繁複任務。另一項新功能「聆聽非典型語音」為使用者加強更多種語音的辨識功能。

「車輛移動提示」有助於減少行駛車輛中乘客的暈車症狀，使用iPhone和iPad內建的感測器來辨識使用者處於移動的車輛中，螢幕邊緣的動態小點代表車輛移動的變化，可減少感官衝突，而不干擾主要內容。

CarPlay將推出的輔助使用功能包括「語音控制」，只需用語音即可操作CarPlay和控制App。透過「聲音辨識」，聾人或聽力障礙者可以啟用提示，以收到汽車喇叭和警報器的通知。對於色盲使用者，「顏色濾鏡」使CarPlay介面在視覺上更容易使用，並提供更多視覺輔助使用功能，包括粗體文字和放大文字。

今年visionOS也將推出輔助使用功能，包括全系統的「即時字幕」，幫助聾人和聽力障礙使用者，可以在即時溝通和App的音訊中跟上口頭對話。

iPhone App 人工智慧

上一則

去年12月下市 東芝今宣布裁員4000人 私募基金新東家加速整頓

延伸閱讀

美好事物全壓碎？新iPad廣告「讓人不安」 行銷專家：蘋果變了

美好事物全壓碎？新iPad廣告「讓人不安」 行銷專家：蘋果變了
蘋果Vision Pro傳將在美國以外市場開賣 中國消費者期待

蘋果Vision Pro傳將在美國以外市場開賣 中國消費者期待
蘋果折疊機趕進度 可望明年提前問世 台鏈振奮

蘋果折疊機趕進度 可望明年提前問世 台鏈振奮
蘋果與OpenAI接近達成協議 iPhone將會有ChatGPT

蘋果與OpenAI接近達成協議 iPhone將會有ChatGPT

熱門新聞

英特爾奧勒岡廠內，員工正在高數值孔徑極紫外光曝光機（High-NA EUV）前進行作業。(路透)

這台EUV究竟有多昂貴？讓台積電嚇到說A16節點不一定用

2024-05-14 21:05
中國人民幣存款4月大減人民幣4兆元。（美聯社）

存款去哪兒了？中國人民幣存款4月大減4兆元

2024-05-12 10:17
母親節前夕，五位經濟學家分享媽媽給她們最棒的財務忠告，這些叮嚀讓她們受用一輩子。路透

聽媽的話受用一生 5經濟學家分享母親財務智慧

2024-05-11 12:48
台積電位於亞利桑納州北鳳凰城廠區驚傳爆炸，造成至少1人重傷。(取自AZFamily | Arizona News YouTube 頻道)

台積電鳳凰城廠區驚傳爆炸 至少1人重傷

2024-05-15 21:10
卡地亞二手名表的價格在過去一年逆勢上漲。 （美聯社）

勞力士、百達翡麗二手價跌 卡地亞卻逆勢上漲 反映出1件事

2024-05-10 06:17
拜登將於14日正式宣布對七大中製產品開徵及提高關稅。（路透）

美國宣布對7大中製產品開徵及提高關稅 電動車拉高到100%

2024-05-14 07:02

超人氣

更多 >
錢要進來了…本月下旬「5生肖」財運爆表 快來看有沒有你

錢要進來了…本月下旬「5生肖」財運爆表 快來看有沒有你
盼留美國…紐大華生畢業努力求職 最看重能否擔保抽籤

盼留美國…紐大華生畢業努力求職 最看重能否擔保抽籤
台積電鳳凰城廠區驚傳爆炸 至少1人重傷

台積電鳳凰城廠區驚傳爆炸 至少1人重傷
女子在沃爾瑪抱怨商品幾乎全上鎖 6元紙巾也不放過

女子在沃爾瑪抱怨商品幾乎全上鎖 6元紙巾也不放過
新州五胞胎同所大學同日畢業 移民父母驕傲

新州五胞胎同所大學同日畢業 移民父母驕傲