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PPI火熱但CPI緩和 哪個可信？克魯曼剖析通膨現況

編譯湯淑君／綜合外電
美國本周通膨消息非常詭異，先是周二公布的4月生產者物價指數（PPI）升幅遠高於預期，顯示通膨仍頑強；隔天出爐的消費者物價指數（CPI）升幅卻又比預期緩和，顯示通膨恢復減緩走勢。（路透）
美國本周通膨消息非常詭異，先是周二公布的4月生產者物價指數（PPI）升幅遠高於預期，顯示通膨仍頑強；隔天出爐的消費者物價指數（CPI）升幅卻又比預期緩和，顯示通膨恢復減緩走勢。（路透）

美國本周通膨消息非常詭異，先是周二公布的4月生產者物價指數（PPI）升幅遠高於預期，顯示通膨仍頑強；隔天出爐的消費者物價指數（CPI）升幅卻又比預期緩和，顯示通膨恢復減緩走勢。到底該相信哪一套數據？

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼在紐約時報專欄指出，目前美國基礎通膨率相當低，但或許仍高於聯準會（Fed）的2%目標，在這種情況下，眾人仍擔心通膨率將回升、影響Fed降息展望，所以新出爐的數據每每牽動市場情緒擺盪。

例如，高於預期的PPI數據公布後，市場哀號聲此起彼落，反映市場對Fed利率走向的美國2年期公債殖利率立刻竄升。但隨著分析師花時間剖析報告細節，確定那其實是一份不錯的報告後，2年期殖利率於是回落，收盤水準比開盤時還低。債券殖利率與價格走向相反。

又如，比預期和緩的CPI數據公布後，市場解讀為通膨恢復下滑走勢，2年期殖利率隨之陡降。分析師檢視報告細節後初步認定，4月CPI數據比乍看下還要好，殖利率收在當日低點。

但這兩份報告的標題數據基本上呈現的通膨走向南轅北轍，該如何解釋？

克魯曼表示，他另參考全國獨立企業聯合會（NFIB）對中小企業的問券調查。其中一個問題是，未來三年是否計劃調高或調降價格？醞釀調整價格的受訪企業百分比與目前數字的差異，是預示未來通膨趨勢一個好用的指標。目前，那個差距正接近疫前水準，只稍微高了一點。

綜合研判，克魯曼推測，2024年1月至3月美國指標顯示通膨加速，「或許是統計上的錯覺」。實際上，目前的通膨率雖然不像2023年底時那麼低，但就算通膨已經回升，升幅或許也不大。據他推估，美國現在的基礎通膨年增幅也許在2.5%上下，甚至可能更低。

克魯曼的結論是：美國可能已贏得抗通膨戰役，基本上已達到「軟著陸」——失業率維持在低點，通膨率也低得能讓人接受。不過，他坦承，就算以上判斷正確，仍有待至少數月的通膨趨緩數據加以驗證，才能確定這個好消息。

殖利率 克魯曼 諾貝爾

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