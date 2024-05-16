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若泰勒絲選總統？橋水創辦人達里歐：我考慮支持她

編譯劉忠勇／綜合外電
達里歐告訴金融時報：「我對美國公債感到憂心，因為債務很高，而高利率正加劇這個情況。」(路透)
達里歐告訴金融時報：「我對美國公債感到憂心，因為債務很高，而高利率正加劇這個情況。」(路透)

橋水（Bridgewater）創辦人達里歐接受英國金融時報專訪時警告，美國政府不斷上升的債務可能衝擊美國公債，他主張投資人應將部分資金挪向海外市場。

達里歐細數他對美國的種種顧慮，包括債務負擔、他所謂爆發「內戰」的風險，以及美國可能捲入又一場國際衝突的可能性。他警告，這些因素可能影響外國投資人購買美債的意願。

他告訴金融時報：「我對美國公債感到憂心，因為債務很高，而高利率正加劇這個情況。」

「我也關切需求減弱會滿足不了供給，尤其國際買家擔心美國的債務狀況以及可能實施的制裁。」美國已因為俄羅斯入侵烏克蘭而對俄國實施制裁。他意有所指地說，如果美國對更多國家實施制裁，可能會減少國際間對公債的需求。

美國今年舉債成本不斷上升，由於投資人大幅降低聯準會（Fed）降息的期望。美國10年期公債殖利率已由3.88%升至4.35%，

不過，有些投資人認為達里歐等人這類疑慮是誇大了。他們認為今年大舉發行新公債，主要被民間投資人充分吸收，迄今為止較大規模的標售，對公債殖利率幾無影響。

達里歐認為，儘管「美國最好的幾個地方仍然是全世界上資本主義和創新的最佳去處」，但美國面臨的風險正在上升，因此分散投資得有必要的。

他說：「凡收入超過支出的、擁有健全資產負債表的、內部有秩有序的，且在地緣政治衝突中中立的國家…會是看來不錯的去處。」

達里歐點名印度、新加坡、印尼、馬來西亞、越南以及一些波斯灣國家，是值得投資的去處。他也提到黃金是分散投資的好標的。

達里歐照自己研究所提的風險中，美國發生「內戰」的可能性估計在35-40％之間。

「內戰」風險

達里歐所謂的「內戰」未必是指兵戎相向，儘管並不排除這種可能，他所指的是美國幾十年來政治激化對立，「人會搬到合自己所願的州，且不會遵從非自己歸屬政黨的聯邦當局的決策」。

他也認為，今年的美國總統選舉是他一生中最重要的選舉，將決定他所認為的風險是否會失控。這些風險還包括氣候變化和廣泛應用人工智慧所帶來的影響。

他透露自己最近去了泰勒絲的演唱會：「我看到她怎麼將各式各樣的人──很多不同國籍的人凝聚在一起，這樣怎麼會對抗呢？」「我或許是半開玩笑，但如果她出馬競選總統並且聽取優秀顧問的建議，我會考慮支持她。」

達里歐半開玩笑說，如果泰勒絲出馬競選美國總統，他會考慮表態支持。(美聯社)
達里歐半開玩笑說，如果泰勒絲出馬競選美國總統，他會考慮表態支持。(美聯社)

投資 殖利率 新加坡

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