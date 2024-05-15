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CPI低於預期 三大股指同創新高 史指首登5300點

財經新聞組編譯張大仁 / 綜合整理
史坦普500指數和那斯達克綜合指數收創歷史新高，為2024年的強勁表現增添新色彩。低於預期的消費者通膨報告提振了主要股指。美聯社
史坦普500指數和那斯達克綜合指數收創歷史新高，為2024年的強勁表現增添新色彩。低於預期的消費者通膨報告提振了主要股指。美聯社

史坦普500指數和那斯達克綜合指數收創歷史新高，為2024年的強勁表現增添新色彩。低於預期的消費者通膨報告提振了主要股指。

史指上漲61.47點或1.17%，首次突破5300點收在5308.15點。以科技股為主的那指上漲231.21點或1.4%收1萬6742.39點。道瓊工業指數上漲349.89點或0.88%收39908點。

三大主要股指均收於新高紀錄。今年以來，這是史指第23次創下收盤紀錄，道指是第18次，那指則是第8次。

4月消費者物價指數(CPI)上漲0.3%，低於《道瓊》預測的0.4%的月漲幅。CPI年增3.4%，符合預期。不包括波動較大的食品和能源價格的核心CPI月增率和年年增率也都一致。

4月零售額持平，低於經濟學家預計的成長0.4%。

這兩份報告都提振了聯準會近期降息的預期。根據CME FedWatch工具數據，聯邦基金期貨交易數據目前顯示聯準會在9月會議上降息的可能性為75.3%，高於14日的65.1%。

Macro Institute資深投資策略師尼克表示：「市場確實希望這些報告表現疲軟，而他們得到了想要的結果。」並補充說，這些數據鞏固了聯準會今年開始降息的理由，「像輝達這樣的公司以及許多高成長公司將受益於利率下降。」

輝達等市場領導者因通膨數據而大漲，這家GPU製造商股價上漲3.58%。科技巨擘蘋果和微軟均上漲超過1.2%。

經濟數據公布後，指標美國10年期和2年期公債殖利率下跌。10年期公債殖利率下跌約10個基點至4.344%；2年期公債殖利率下跌約9個基點後報4.726%。

今年美股一直在上漲，因為對聯準會降息的預期以及對人工智慧(AI)及其提高獲利潛力的熱情提振了投資人的情緒。史指今年來已上漲超過11%。即使如此，由於對黏性通膨的擔憂令股市承壓，史指上個月下跌。

最新數據和聯準會官員表示未來不太可能升息的評論，很快就緩解了這些擔憂。

貝萊德美洲區首席投資和投資組合策略師喬杜里(Gargi Chaudhuri)表示，雖然4月通膨數據低於預期，但長期偏高的利率可能是聯準會必要的貨幣政策。

他表示：「這份報告重申，雖然通膨正朝著正確方向發展，但在利率暫停之下採取更嚴格的政策立場，是適合當前宏觀經濟環境的貨幣政策。」

第 2 季中期表現最好的「七巨頭」是谷歌和YouTube母公司Alphabet，上漲約14.15%。本季蘋果上漲約10.8%，輝達上漲4.8%，亞馬遜上漲2.4%。這4支股票的漲幅都超過了史指約2.1%的漲幅。

相較之下，小漲0.6%的微軟、下跌0.7%的特斯拉和下跌1%的Meta Platforms第2季表現均落後史指。

本季表現最好的類股是公用事業，上漲9.9%，是排名第二的通訊服務板塊3.9%的2倍多。資訊科技指數本季上揚2.8%，表現也優於史指。

本季史指的其他8個類股表現均落後於總體指數；其中房地產類股下跌2.1%；非必需消費品下跌2.0%；醫療保健下降1.5%。

Bankrate資深經濟學家哈姆瑞克(Mark Hamrick)表示，由於CPI顯示4月通膨略有放緩，「沒有出現令人討厭的意外」是值得歡迎的，這與3月令人失望的高讀數不同。

他指出，話雖如此，利率仍將在較長時間內保持在較高水準，「總體CPI成長率為3.4%，核心CPI為3.6%，這個數字仍然高得令人惱火。」「對抗通貨膨脹的條件是要求利率在短期內保持在高位。」

本周幾支清潔能源股票上漲，在某些情況下沒有具體的公司消息，這讓一些投資人質疑上漲背後的原因。

Raymond James股票分析師莫爾恰諾夫(Pavel Molchanov)表示，它們的上漲並不是對美國向中國徵收關稅的反應。他表示，有些股票的反彈與關稅政策無關。

他在最新的研究報告中告訴客戶，14日的反彈「只是一場迷因股反彈，被放空最嚴重的股票漲幅最大」。

殖利率 聯準會 投資

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