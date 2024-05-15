字節挑起大模型價格戰 價格比同行低99%

字節挑起大模型價格戰。（中新社）

字節跳動15日正式對外發表豆包大模型，由旗下雲服務平台─火山引擎來主導，豆包大模型原名「雲雀」，是大陸國內首批通過演算法備案的大模型之一，但最新公布的價格居然比同業便宜99.3%，引爆大模型價格戰。

一財網報導，目前豆包大模型日均處理1200億Tokens文本，生成3,000萬張圖片，最驚人的是其商業化價格—豆包主力模型在企業市場的定價為0.0008元/千Tokens，亦即可處理1,500多個漢字，這個定價較行業平均價格便宜99.3%。市面上同規格模型的定價一般為0.12元/千Tokens，是豆包模型價格的150倍。

目前，大模型應用發展仍處於早期階段。QuestMobile資料顯示，截至今年3月，基於大模型的AIGC行業使用者量為7380萬，儘管增長8倍，也僅占移動互聯網用戶量的6%。

火山引擎總裁譚待表示，降低成本是推動大模型快進到「價值創造階段」的一個關鍵因素。

如今行業內降低大模型價格漸成趨勢，例如美國OpenAI 在進行大模型技術更新的同時，也宣布價格的下降。OpenAI新推出的兩個嵌入模型：text-embedding-3-small模型與text-embedding-3-large模型，前者的價格僅為上一代的五分之一，每1000個tokens的價格從0.0001美元降低到0.00002美元。後者可以創建多達3072維（dimensions）的嵌入，其主要提升在於性能。

對於降價這件事，譚待指出，To B業務通過虧損換收入是不可持續的，所以火山不走這條路，更多考慮的是讓更多人來使用，大的使用量才能打磨出好模型，也能大幅降低模型推理的單位成本，通過技術手段將價格打下來後，行業便會踴躍進來嘗試這件事。

字節跳動產品和戰略副總裁朱駿認為，技術在快速演化，但用戶核心的需求沒有改變，包括高效獲取資訊、工作提效、自我表達、社交娛樂等，字節跳動希望能夠找到適合的大模型應用形態。

目前豆包是字節跳動重點投入的大模型應用。據朱駿透露，豆包上已有超過800萬個智慧體被創建，月度活躍用戶達到2,600萬。

豆包大模型在服務字節內部的同時，也在與火山引擎的眾多企業客戶合作共創，其所提供的是一個有多模態能力的模型家族，目前主要包括通用模型pro、通用模型lite、語音辨識模型、語音合成模型、文生圖模型等九款模型。