拜登為何再祭關稅？克魯曼：防範「中國震撼2.0」無他法

紐約時報專欄作家克魯曼。路透

美國總統拜登 日前宣布，將對中國大陸電動車課徵多達100%的進口關稅 ，並對半導體、電池等大陸進口貨加徵關稅。在11月總統大選前作此宣布，徒具象徵意義嗎？

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 在紐約時報專欄指出，拜登最新宣布的這些關稅，近期影響很小，因為美國目前從中國大陸進口的產品中，受這些關稅影響的少之又少。不過，拜登此舉絕不只是擺個象徵性姿態而已，而是一項嚴正的警告：表明美國不會接受第二波「中國震撼」來襲、破壞拜登政府的重大政策。

什麼是第一波「中國震撼」？

自1990年代起，中國大陸製品對美出口激增，經濟學家大多不以為意。按傳統經濟學理論，另一國以低價賣你實用產品，沒理由抗議，反倒該說謝。然而，實際情況沒那麼簡單。經濟學家開始激辯，究竟來自低工資國家的進口貨，是不是造成美國收入不平等的主因之一？多數經濟學家，包括克魯曼本人，都同意低價進口貨是加劇不平等的原因之一，但非主因。

另一點也日趨明朗：如果景氣持續低迷，貿易逆差可能傷害經濟，因為需求不足以支持充分就業。原本這不是大問題，但2008年全球金融海嘯爆發後美國就業長期不振，就變成重大考量。

2013年，經濟學家奧圖(David Autor) 、杜恩（David Dorn）和漢森（Gordon Hanson）發表一項研究，標題為「中國症候群」（The China Syndrome），後來成為廣為人知的「中國震撼」（the China shock）。作者估計，大陸進口貨氾濫，已導致1990年至2007年期間美國約150萬名勞工遭取代。就美國經濟規模而論，這並非大數目；事實上，在美國，每個月都有大約150萬名勞工因各種理由遭裁員或解僱。

但奧圖等人指出，美國許多產業集中在某一地區的情況很常見，所以進口導致的工作流失，即使看來為數很小，卻對眾多社區衝擊甚鉅。克魯曼舉家具產業為例，也許大陸進口貨激增造成數十萬個工作消失，對全美就業人口來說為數很小，卻重創家具產業重鎮北卡羅萊納州皮埃蒙特地區的經濟。

政治後果也在多年後顯現：勞工對進口貨激增傷害地方經濟的不滿，或許是2016年把政治素人川普拱上美國總統寶座的一股推力。

因此，第一波「中國震撼」是實際發生的問題，即使是支持自由貿易派的經濟學家，即使他們對川普那種粗糙的保護主義嗤之以鼻，如今也對進口貨急遽增加的效應憂心忡忡。

第二波「中國震撼」蓄勢待發

克魯曼認為，現在，第二波「中國震撼」顯然正蠢蠢欲動。

新一波震撼反映的不是中國大陸經濟強勢，而是疲態。中國大陸經濟正陷入困境，消費者支出占國民所得比率很低，用來拉抬經濟的高額投資支出難以為繼，凸顯工作適齡人口萎縮和科技進步減緩造成報酬率遞減的問題。

顯而易見的解決之道，應該是提高家庭所得、進而強化消費者需求。但中國大陸領導人習近平的政府卻仍聚焦於生產，而非消費。在捨棄提高內需的情況下，大陸經濟的唯一出路，只是藉由維持巨大的貿易順差、在海外市場傾銷別國市場不能或不會消化的大陸製品。

基本上，拜登政府藉宣布祭出新一批關稅警告北京：身為世界經濟要角，你們不可再把自己政策錯誤的產物往他國市場傾倒。

美國何不接受大陸便宜貨？除了前述衝擊社區經濟的顧慮外，還有一個新問題：氣候變遷。受制於新關稅或加徵關稅的大陸貨，主要涉及綠能轉型產品。電動車最受媒體矚目，但更重要的是巨大電池--在解決再生能源發電斷斷續續問題上開始扮演關鍵角色。

何不買價格低廉的中國大陸電池？原因出在政治經濟考量。基於氣候變遷構成的生存威脅，綠能轉型背後的政治聯盟不應像現在這麼脆弱。拜登政府之所以能對再生能源提供大量補貼，是因為通過「通膨削減法」（IRA），該法是名副其實的氣候立法，把綠能轉型補助款與創造國內製造業工作綁在一起。如果那些補助被視為在中國大陸、而非美國境內創造工作機會，避免氣候災難的最佳希望也將落空--這個考量的重要性輕易壓倒反對關稅的論點。

結論是：拜登政府課徵這些新關稅是不得不課。克魯曼認為，除此之外別無替代方法。