等待CPI報告 股指走升 那指收創歷史新高

最新經濟數據公布後，美股收漲；投資人將等待另一份關鍵通膨報告。路透

最新經濟數據公布後，美股收漲；投資人將等待另一份關鍵通膨報告。

那斯達克指數上漲122.94點或0.75%報1萬6511.18點，創歷史最新收盤新高紀錄。道瓊工業指數上漲126.6點或0.32%收3萬9558.11點。史坦普500指數上漲25.26點或0.48%收5246.68點。

4月生產者物價指數(PPI)高於預期，削弱了聯準會 將在今年稍後開始降息 的預期。PPI月增0.5%，高於《道瓊》調查經濟學家預期的0.3%。

市場最初的反應是負面的，但隨著3月PPI讀數下修至下降0.1%，走勢受到遏制。這足以緩解人們對物價居高不下的擔憂。在更受密切關注的消費者物價指數(CPI)於15日發布前，交易員也不願做出過度反應。

Verdence Capital Advisors投資長霍尼曼(Megan Horneman)表示，目前部分投資人可能尚未完全考慮到通膨將持續在較高水平的可能性，「市場有點自滿，他們已經習慣了鮑爾的鴿派言論。」「我們認為，市場繼續忽視通膨類別的時間越長，在某個時候看到的跌幅就越大。」

交易員也對聯準會主席鮑爾的言論做出反應。鮑爾表示，面對高於預期的通膨，聯準會需要保持耐心。

道指結束9個交易日以來的首次下跌，結束了去年12月以來最長的連漲趨勢。史指13日也小幅下跌，而那指小幅上漲。紐約Fed 13日發布的報告指出，消費者對4月短期和長期通膨的預期有所上升，令股市承壓。

霍尼曼認為聯準會今年不太可能降息。雖然升息的可能性也不大，但她認為，由於通膨持續存在，聯準會將被迫在今年底前維持利率不變。

她表示：「早在去年他們就採取了如此鴿派的語氣，並讓市場消化如此多的降息，從而加劇了這個問題。」「它們確實需要讓這些市場對利率走向更加實際。」

最近一段時間，市場對負面經濟意外反應積極，但花旗相信這種「壞消息就是好消息」的說法很快就會改變。

分析師魯伯特(Nathaniel Rupert)寫道：「從季節性來看，意外情況往往會在現在左右見底，隨著聯準會在不久的將來升息，偏多的經濟消息可能會受到風險資產的歡迎。」

他補充說，「然而，隨著勞動市場出現裂縫，更多低於共識的數據最終將給股市帶來壓力，即使第一次降息可能被視為正面的；我們認為金融狀況的收緊也是如此。」

美國商銀有理由相信史指可能會在夏季出現反彈，而最近的回檔只是一個小插曲。

該公司技術研究策略師薩特邁爾(Stephen Suttmeier)在給客戶的信中寫道：「如果史指遵循看漲的季節性和積極的廣度訊號，該指數應該會展開夏季反彈。」「這代表4月至5月的修正階段可能是看漲的持續模式。」

雖然第2季開局艱難，但最近的回升已使史指僅較3個月均線下跌0.2%。史指今年來上漲近10%。

在傳出索尼 正在「重新考慮」收購要約後，派拉蒙全球下跌5.23%。

本月稍早，索尼和阿波羅致函派拉蒙全球董事會，表示有興趣以260億元全現金收購該公司。索尼將成為大股東，阿波羅成為少數股東。

派拉蒙全球公司的許多普通股股東公開支持索尼和阿波羅的收購要約，而不是Skydance Media的競購要約；Skydance Media並未向那麼多B類股東支付如此大的溢價。

派拉蒙全球特別委員會5月3日表示，將結束與Skydance Media及其兩家私募股權支持者KKR和RedBird Capital的排他性談判，以審查索尼與阿波羅的收購案。

美國商銀分析師艾爾亞(Vivek Arya)表示，OpenAI的活動重點介紹了其最新桌面應用程式和一些更新，「再次提高了消費者聊天機器人的門檻」。

他在最新報告中寫道，該活動「提高了對人工智慧助理的標準」；並補充說，半導體股票應該會為滿足不斷擴大的人工智慧使用所需的計算和網路能力，推動多年的成長動力。