通膨預期上升令人憂 道指結束連8漲

道瓊工業指數收跌，結束連續8天的上漲；面對本周重要報告，交易員擔憂通膨預期不斷上升。路透

道瓊工業指數收跌，結束連續8天的上漲；面對本周重要報告，交易員擔憂通膨預期不斷上升。

道指下跌81.33點或0.21%收3萬9431.51點。史坦普500指數小跌1.26點或0.02%收5221.42點。那斯達克指數上漲47.37點或0.29%收1萬6388.24點。

紐約Fed的調查顯示，消費者上個月提高了對近期和長期物價上漲的預期。對1年期通膨的預期上升至3.3%；5年展望上升至2.8%。

調查結果公布後，股市回吐早盤漲幅。這些數字也是在兩項關鍵經濟數據前發布的。

消費者物價指數(CPI)報告定15日發布。根據《道瓊》數據，經濟學家預計4月CPI將環比成長0.4%，年增3.4%。14日公布的生產者物價指數(PPI)預計將上漲0.3%。

2021年主導軋空事件的Reddit帳號主人綽號「咆哮小貓」(Roaring Kitty)三年來首次在網路重新現身，迷因股票GameStop股價飆升74.4%。

道指上周上漲超過2%，創2024年最佳單周表現。同期史指和那指均上漲超過1%。

經過短暫回跌，主要股指已回升至3月創下的紀錄水準。道指、史指和那指距離收盤高點都不到1%。

巴克萊表示，雖然歐洲的價值股持續跑贏大盤，但成長股目前正受惠於美國前瞻性指引的改善。

策略師克里希納(Venu Krishna)寫道：「在聯準會 轉向鴿派後，利率 從近期高點回落，進一步提振了經濟成長前景。」「我們對美國的成長保持樂觀，同時對這兩個地區的價值持中性態度，因為峰值利率已經過去。」

他也重申對美國大型股相對於小型股的積極立場，「在美國，大型股的品質和銷售及每股獲利成長方式、以及高槓桿小型股面臨的利率風險，讓我們維持對大型股優於小型股的積極看法。」

花旗表示，華爾街低估了國防部門的成長前景。

SPDR S&P航空航太和國防ETF今年來已上漲6.16%，落後史指9.6%的漲幅。

話雖如此，花旗仍然對「防禦性牛市理由」充滿信心。分析師古爾斯基表示，在「華府預算噱頭和媒體頭條新聞」推動下，許多投資 人認為美國國防開支已經停止成長。事實上，數據和政治言論都削弱了這個論點。並補充說，更重要的是，歐洲國家正在增加國防預算。

匯豐銀行表示，繼4月的動盪後，上周美股上漲代表市場正在擺脫回檔。

策略師湯姆斯(Duncan Toms)在最新報告中寫道：「隨著許多主要股指重新逼近今年來的高點，風險資產的下跌日益成為歷史。」「這些廣泛的上漲再次類似於『金髮女孩』式的反彈。」

他認為，隨著投資人關注15日的CPI報告，「出現更強硬意外的門檻越來越高。」因此，該策略師認為，即使是符合預期也可能成為風險資產攀升的另一個催化劑。

BTIG表示，繼上周公用事業類股反彈後，現在可能是另一個防禦性類股成為焦點的時候了。

策略師克林斯基(Jonathan Krinsky)在給客戶的報告中表示，消費必需品可能是下一個遲到的反彈類股，「表面下公用事業不再受歡迎；我們在3月下旬喜歡它們，雖然暫時不會減弱力量，但我們會暫時等待一些整合。」「在試圖突破多年基礎時，消費必需品對我們來說仍然很有吸引力。」

但他警告，「風險環境」可能需要進一步減弱，消費必需品才能真正突破，「如果消費必需品開始明顯跑贏大盤，那將是一個更廣泛的警告信號。」

Omega Family Office董事長兼執行長庫柏曼(Leon Cooperman)認為，聯邦逆轉貨幣政策還不算太緊，理由是股市蓬勃發展，投機活動也不少，「有很多關於聯準會採取限制性措施的討論。」「我不認為它們有限制性。聯準會實行限制性政策的證據在哪裡？股市處於或接近高點；而且市場對個股進行了大量投機。」

這位備受關注的投資客表示，可能出現的金融危機催化劑包括美元貶值和即將舉行的總統選舉。