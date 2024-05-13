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美股延續上周攻勢 道瓊早盤漲百點

編譯陳律安／綜合外電
美股延續上周的強勢，道瓊工業指數早盤開高。 (路透)
美股延續上周的強勢，道瓊工業指數早盤開高。 (路透)

美股三大指數延續上周的好表現，13日早盤全面上攻，道瓊工業指數跳漲近120點，市場聚焦於預定周三（15日）公布的美國上月通膨數據，期盼這能促使聯準會（Fed）啟動降息。

道瓊工業指數早盤漲0.3%、標普500指數、那斯達克綜合指數均漲0.1%、費城半導體指數漲0.3%、台積電ADR逆勢大跌1.3%。

第1季的企業財報比預期優異，股市能否續強，4月的美國消費者物價指數（CPI）成為關鍵。FactSet數據顯示，截至上周五（10日），92%的史坦普500成分企業已發布上季財報，近80%的企業業績超越市場預期。

巴克萊分析師克什納說，市場原本對今年第1季的財報預期可能過於悲觀，而上季的業績普遍優於預期，企業也上調財測，似乎催化了市場情緒的轉變。

另外，Jefferies分析師柯提斯也把人工智慧（AI）熱門股輝達的12個月目標價，從780美元一口氣上調至1,200美元，原因是在AI熱潮再起之際，控制整個AI生態系的輝達可望分得更大的利益。

滙豐分析師法蘭克．李也將輝達目標價由1,050美元上修至1,350美元，因該公司持續展現強大的定價權，有望在止於明年1月的本年度再度讓市場驚艷。不過輝達股價早盤由紅翻黑，跌近1%。

輝達 AI 道瓊

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